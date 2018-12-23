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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Greg Murphy Trio - Bright Idea

стиль:
23.12.2018

Greg Murphy Trio - Bright Idea

Январский 2019 года релиз Bright Idea станет в дискографии Грега Мерфи пятым и вторым под логотипом Whaling City Sound. Предыдущий альбом пианиста Summer Breeze (2016), выпущенный на этом лейбле, рецензировался на наших страницах, и о сложном творческом пути этого музыканта можно прочесть, поискав на сайте тот обзор. Сравнение двух работ напрашивается само собой. В обоих случаях в основе - классический для джаза формат: фортепьянное трио, освященный многими славными именами – от Билла Эванса до Оскара Питерсона. Стиль же игры самого Мерфи счастливо сочетает лиричность первого с бравурностью и драйвом второго, напоминая многим критикам (повторяю мысль из предыдущего обзора) МакКой Тайнера.§

Но если в Summer Breeze трио чуть ли не в каждой пьесе дополнялось гостями – духовиками и вокалом, то в Bright Idea звучание фортепьянного трио предстает, так сказать, в чистом виде. Состав же трио несколько обновился. Рядом с Грегом по-прежнему опытнейший басист Эрик Уилер, а вот позицию за ударной установкой вместо молодого Каша Эбейди занял куда более известный Джефф Тэйн Уоттс, с начала 80-х годов успевший поиграть со множеством звезд современного джаза. Опыт, помноженный на мастерство, дали прекрасный эффект: трио Мерфи воспринимается как единый, слаженный «механизм», в котором все части плотно пригнаны и работают без каких-либо сбоев, с хорошим свингом в любой композиции, будь то блюз или баллада. Взаимопонимание музыкантов – на самом высоком уровне, и при этом, как Уилер (например, в Moving Violation), так и Уоттс (например, в Straight No Blues), получили возможность блеснуть и индивидуальным мастерством.§

Коль уж речь зашла о конкретных треках, то надо сказать, что концепт программы обоих альбомов достаточно сходен. В основном это сочинения самого Мерфи, разбавленные пьесами других авторов в новой интерпретации. Среди запомнившихся – титульная композиция Bright Idea, в которой действительно много ярких эпизодов, на мой вкус – лучший трек альбома, динамичная пьеса Happy, Juneteenth Notes, напоминающая о знаменательной для афроамериканцев дате: в этот день в Техасе, позже, чем в других частях США, было отменено рабство, и, наконец, Untitled Original 11383. Об этой композиции надо сказать особо. Она вошла в программу из недавно выпущенного и поднявшего целую бурю в джазовом мире альбома с неиздававшейся ранее сессией Джона Колтрейна. Мерфи и его коллеги с большим подъемом сыграли этот безымянный блюз великого мастера, и, насколько мне известно, оказались чуть ли не первыми, кто взялся за интерпретацию композиций «неизвестного Колтрейна» из этого альбома.§

Что же до самого Грега Мерфи, то он в Bright Idea еще шире «расправил плечи», это явный шаг вперед по сравнению с тоже весьма неплохим предшественником, и если Грег и дальше будет «шагать» столь широко, то явно дойдет до элиты современного джазового пианизма. Остается ему пожелать успехов на этом пути.§

© & (p) 2019 Whaling City Sound§

13 tks / 66 mins§

(Greg Murphy – p, keyb; Eric Wheeler – b; Jeff “Tain” Watts – dr;)§

Линк предоставлен Whaling City Sound / Ginny Shea, Mixed Media§

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Леонид АУСКЕРН

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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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