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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Abdesselam Damoussi and Nour Eddine - Jedba – Spiritual Music from Morocco

стиль:
09.12.2018

Abdesselam Damoussi and Nour Eddine - Jedba – Spiritual Music from Morocco
Суфийская духовная музыка с крайнего запада исламского мира, из африканского Магриба, из Марокко. Прежде всего – хотя бы пару слов, о том, что такое суфизм. Это философско-религиозное течение в исламе, отличающееся акцентом на духовное самосовершенствование мусульманина, его мистическую связь с богом. Суфии объединяются в братства, особо чтут своих лидеров. Течение это существует уже много веков, выдвинуло много блистательных философов, теологов, поэтов. Отдаленные (и весьма!) аналогии отдельным положениям суфизма можно найти в индуизме, буддизме, у еврейских хасидов. Часто суфиев преследовали сторонники исламской ортодоксии. Сегодня власти ряда мусульманских стран видят в суфизме опору в борьбе с радикально-экстремистскими тенденциями в современном исламе, вызвавшими появление организаций типа ИГ или «Аль-Каида». Особенно это характерно для Марокко, где суфизм распространен чрезвычайно широко.

Альбом Jedba – Spiritual Music from Morocco – детище двух продюсеров, музыкантов и композиторов, Абдессалема Дамусси и Нур Эддина. Оба они родились в Марракеше, древней столице Марокко и центре суфизма, оба происходят из суфийских семей, оба значительную часть времени живут и работают в Европе, один в Лондоне, другой в Риме, не теряя при этом связь с родным домом. Для этого проекта музыканты сочинили и аранжировали пять композиций, сделали аранжировки трех традиционных тем, а две темы так и звучат в альбоме в традиционном варианте. К записи альбома Абдессалем Дамусси и Нур Эддин привлекли самый широкий круг исполнителей – от известных и за пределами Марокко музыкантов, таких, как руководитель оркестра Саад Темсамани, имам мечети Саид Лаххаб (оба из Танжера) или «голос Сахары», вокалистка Емде Селем – и до спонтанно ставших частью проекта, вроде уличных музыкантов из сердца Марракеша, с площади Джемаа аль-Фна, странствующего суфия Лахсена эль-Бухали или восьмилетней дочери Дамусси. Музыка альбома представляет самые разные регионы страны и охватывает самые разные этнические группы Марокко – арабов и берберов, музыку суфиев севера Марокко и Атласских гор, кочевников пустыни Сахара и потомков выселенных в свое время из Андалузии мусульман и евреев.

Здесь есть чисто вокальные треки, вроде финального Adan (A Call to Prayer) или Spiritual Mawal (Light of the Star), есть чисто инструментальные и композиции, где инструменты и человеческие голоса звучат совместно. Помимо традиционных инструментов в отдельных композициях звучат и западные – электрогитара и банджо. Многие треки производят очень сильное впечатление. Назову, скажем, Sabaato Rijal (Seven Saints of Marrakech) или две особо потрясшие меня длинные, более десяти минут звучания, композиции: Jedba (Trance) и Allah Hay (God is Alive), остинатный ритмический рисунок которых действительно способен погрузить вас в медитативный транс. Jedba, давшая название всему альбому, - это общий танец, типа хоровода, где взявшись за руки, люди, неважно, мусульмане, христиане или евреи, объединены гармонией и дружбой на основе любви к единому Богу – так утверждают liner notes альбома.

Рискну не совсем политкорректно предположить, что слушатели, не принадлежащие к мусульманскому миру, вряд ли смогут до конца проникнуться глубиной мистических песен-молитв исполнителей суфийской музыки. Но ее красоту, ее удивительную мощь и духовную страсть вполне оценит любой поклонник этнической музыки, независимо от его религиозных взглядов.

© 2018 ARC Music Productions

(p) 2019 Abel Production / licensed to ARC Music Productions

10 tks / 57 mins

(Nour Eddine Fatty – perc, groove, outar, voice; Abel Damoussi – voice, perc; Abdelaziz Inouiti - ghaita, fl; Abederrazek El Mkaddem (Baba), Lahsen El Bouhali, Saida Frayhi, Aicha Ait Alouad, Fatima Zahra Atbir, Said Lachhab, Nour Nejma Damoussi,Yemdeh Selem, Habiba Zeyani, Saida Frayhi, Aicha Ait Alouad, Fatima Zahra Atbir, Kenza Melehi, Larbi Bakchich, Saad Temsamani -– voc; Abdelrahman Tergui – fl; Hassan Haddad – el.g; Raiss Brahim – voc, ribab, banjo;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Марокко
музыкальный стиль
ориентальная музыка

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