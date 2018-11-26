«Шахматы» Бруно Элизабетского

Бразильский гитарист, композитор и продюсер Бруно Элизабетски (Bruno Elisabetsky ) среди своих любимых музыкантов числит Антонио Карлоса Жобима и Каэтано Велозо, Пэта Мэтини и Брэда Мельдоу, Эду Лобо и Эгберто Жисмонти. Каждый из них оставил какой-то след в его собственном творчестве. Бруно родился в Сан-Паулу, какое-то время жил в Тель-Авиве и Барселоне, но сейчас вновь работает в родном городе, создавая музыку в собственной студии. На счету Бруно два альбома, записанных в рамках проекта Quarteto Quadrantes: Passos Largos (2013) и Sinuosa (2015). В 2015 году он основал и новый коллектив, названный просто Bruno Elisabetsky Trio. Вместе с ним в этот коллектив входят басист Рафаэль Абдалла и ударник Жоао Фиделис (все они – на фото). В этом чисто акустическом формате трио записало летом 2018 года программу, превратившуюся к концу года в альбом под названием Xadrez (“Шахматы»).
В альбом вошло девять треков, из которых я прежде всего обратил бы внимание на трек №6, который Бруно Элизабетски назвал необычно: Coisas De Violāo, что в переводе с португальского (если не обманывает google-переводчик) означает просто «Обо мне». Что ж, кое-что о Бруно из этой композиции действительно можно узнать: прекрасное владение акустической гитарой, виртуозная техника, органическое слияние элементов джаза и бразильской музыки. Но, конечно же, одного трека будет маловато. Каждая из девяти композиций альбома открывает и самого Бруно, и его коллег чуть-чуть по-новому. Стартовая Voando внешне построена довольно просто: легкий шелест ударных, за которым следует гитарное соло, потом в диалог с гитарой вступает контрабас, а затем вновь солирует гитара. Но типичное для португалоязычных стран, в том числе и для Бразилии, эмоциональное настроение саудади, что-то вроде светлой печали, радости, смешанной с горечью, эта композиция, своеобразный бразильский блюз, передает великолепно. Не менее интересна и следующая пьеса, Espera, где Бруно играет в иной, почти академической, даже (возможно, я фантазирую) барочной манере. А вот в ритмическом строе композиции Corda Bamba можно уловить интонации уже чисто бразильской музыки. Для музыки Бруно характерно спокойное, неторопливое развитие, он не стремится поразить слушателя скоростью игры и количеством взятых нот, зато дает возможность оценить каждый звук в отдельности. Наиболее показательна в этом плане пьеса Nostalgico, столь же лиричная, сколь и эмоциональная, одна из красивейших на диске.
Не могу не отметить и взаимодействие лидера с партнерами. У музыкантов трио отличное взаимопонимание, а диалоги контрабаса и гитары во многих композициях становятся узловыми моментами развития. Не знаю, почему Бруно назвал одну из композиций и весь альбом Xadrez. Но, поддерживая эту аналогию, я бы сказал, что свою «партию» он провел, как настоящий гроссмейстер, имеющий в своем арсенале много разных «дебютных систем» (джаз, бразильская музыка, академическая музыка). В общем, вспоминая знаменитого бразильского шахматиста 70-х годов, можно сказать, настоящий Мекинг гитары! (с) 2018 9 tks / 44 mins (Bruno Elisabetsky - g; Rafael Abdalla - b; Joāo Fidelis - dr;) Леонид АУСКЕРН НКЕРН