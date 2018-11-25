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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Greg Ward & The Rogue Parade - Stomping Off From Greenwood

стиль:
25.11.2018

Greg Ward & The Rogue Parade - Stomping Off From Greenwood
Этот диск переносит нас в мир джазовой сцены Чикаго. Там всегда происходит много интересного. Вполне подходит под это определение и альбом Stomping Off From Greenwood. Альт-саксофониста Грега Уорда доводилось слышать и раньше в работах чикагских джазменов, например, Мэтта Юлери, но сейчас он впервые представлен на нашем сайте своей авторской работой, где, помимо талантов альтзсаксофониста, выступает и в качестве композитора, аранжировщика и бэнд-лидера.

Для Грега Уорда Stomping Off From Greenwood – это уже четвертый альбом. Музыкант этот родом из штата Иллинойс, секреты музыкального мастерства постигал в Университете Северного Иллинойса, а потом работал на джазовой сцене Чикаго, Нью-Йорка и вновь Чикаго, где он сейчас и проживает. Грег играл с такими мастерами, как Уильям Паркер, Майк Рид, тот же Мэтт Юлери. Первый свой альбом South Side Story он выпустил в 2010 году. В 2016 году Грег установил контакт с лейблом знаменитого авангардного трубача Дэйва Дугласа Greenleaf Music и дебютировал здесь посвященным музыке Чарли Мингуса альбомом Touch My Beloved’s Thought. Продолжением сотрудничества с Greenleaf стал Stomping Off From Greenwood, который увидит свет в январе 2019 года.

Этот альбом Уорд записал со своей новой чикагской группой, которую он иронично назвал Rogue Parade («Парад мошенников»). Состав ее своеобразен: голос альт-саксофона лидера сплетен здесь с голосами сразу двух гитар, Мэтта Голда и Дэйва Миллера. Кроме того, в составе квинтета играют уже знакомый нам басист Юлери и ударник Куин Кирчнер. Среди десяти треков альбома явно выделяется стартовый Metropolis со своим стремительным темпом, на фоне которого голос солирующего саксофона то пропадает, то вновь уверенно ведет основную тему. Эта пьеса стала одним из трех синглов, запущенных Уордом перед выпуском альбома. Как утверждает пресс-релиз, Уорд попытался отразить в этой композиции впечатления от ритма жизни таких мегаполисов, как Чикаго и Нью-Йорк. Впечатляет и другая «сингловая» пьеса The Contender. Тут все начинается с неторопливого басового интро, а затем, под все нарастающий темп подключается саксофон, с ним вступают в диалог гитара, голос саксофона становится все более нервным, и в момент, когда, кажется, он начнет просто вопить, наступает кода. Отмечу и лиричную пьесу Black Woods, где хороши и гитары, и саксофон, и ритм-группа, а также финальную Excerpt 2 с красивым гитарным соло и импровизацией ударных.

Живой, интересный альбом, где Уорду счастливо удалось избежать многих характерных для мэйнстрима клише.

© & (p) 2019 Greenleaf Music

10 tks / 65 mins

(Greg Ward – as; Matt Gold, Dave Miller – g; Matt Ulery – b; Quin Kirchner – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
"" © 2018
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