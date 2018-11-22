Jordan Pettay - First Fruit

First Fruit - дебютный альбом молодой американской саксофонистки Джордан Петтей. Правда, несмотря на молодость, она к моменту его записи, уже успела после учебы в родном Техасе закончить в 2014 году нью-йоркский Джульярд, объездить с выступлениями половину земного шара, организовать свой квартет и стать с ним завсегдатаем таких престижных клубов в джазовой столице мира, как Dizzy’s Club Coca Cola, The Blue Note и Smoke. А квартет Джордан выглядит весьма солидно: тут собраны весьма известные и опытные музыканты во главе с пианистом и клавишником Крисченом Сэндсом, который и стал сопродюсером первого фонографического проекта Петтей с полностью авторской музыкой саксофонистки.
Характер проекта определили две вещи: музыкальные вкусы Петтей, что вполне естественно, а также система ее духовных ценностей. Частенько музыканты посвящают свои альбомы кому-либо: родным, музыкальному кумиру, какому-то событию, но, признаться, впервые я столкнулся с альбомом, который посвящен … Богу. Джордан – глубоко верующая христианка, и название ее альбома First Fruit прямо связано со строками из Ветхого Завета, книги Исход, стих 23:19 – «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего.» Вот поэтому свой первый «плод» Джордан Петтей и посвятила Создателю всего сущего. Что же до музыкальных вкусов, то Джордан с детства любила джаз, госпел и ритм-энд-блюз, что и нашло отражение в записанной ее квартетом музыке.
I Am Thine O Lord, I Exalt Thee, I Surrender All и Are You Washed in the Blood? – это инструментальные духовные гимны в прямом смысле слова. Посвященная Колтрейну композиция Straight Street – это еще и история превращения гонителя христиан Савла в горячего ревнителя новой веры Павла. Но есть у Петтей и чисто музыкальные кумиры. Саксофонистка, она очень высоко ценит такого виртуоза этого инструмента, как Уэйн Шортер. Отсюда в альбоме композиция For Wayne и
основанная на одной из вещей Шортера пьеса Whatever Happens.
Любовь к ритм-энд-блюзу повлияла на включение в программу композиции группы The Stylistics You Make Me Feel Brand New. Петтей демонстрирует не по возрасту зрелую игру и ее альт-саксофон звучит очень убедительно. Правда, и партнеры у Джордан замечательные. Особенно отмечу Сэндса, который играет здесь и на акустическом, и на электрическом фортепьяно, а также на хэммонд-органе (эффектное интро в очень удачной пьесе I Surrender All). Лучшей же пьесой альбома мне показалась For Wayne. Но это уже субъективно, а что не вызывает сомнений – это весьма высокий уровень этого дебюта. © & (p) 2018 Outside in Music 9 tks / 48 mins (Jordan Pettay – as; Christian Sands – p, Rhodes, Hammond B3; Luke Sellick – b; Jimmy Macbride – dr; with guests Mat Jodrell – tp, flg; Joe McDonough – tb;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН