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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jorge Nila - Tenor Time / Tribute To The Tenor Masters

стиль:
08.11.2018

Jorge Nila - Tenor Time / Tribute To The Tenor Masters
Хорхе Нила играет на тенор-саксофоне, и поэтому именно мастерам своего инструмента он решил воздать должное в трибьют-альбоме Tenor Time. Здесь же в liner notes Нила изображает историю развития тенор-саксофона в джазе в виде яблони, стволом которой является Лестер Янг, великий джазовый Президент. У меня, правда, сразу возник вопрос: а почему Хорхе не вспоминает другого великана, Коулмена Хокинса? Что ж, его право, он видит ситуацию именно так. А вот дальше – никаких вопросов: Гордон, Колтрейн, Роллинс, Шортер, Тьюрентайн и так далее. И Хорхе составил программу своего трибьюта из их пьес. Программа получилась очень достойной!

Записал ее Нила, как он пишет, в сопровождении классического органного трио. За органом – Митч Тауни, с гитарой – его старинный друг и коллега Дэйв Страйкер, наконец, за ударной установкой – Дана Мюррей. Надо сразу сказать, что когда-то первый свой альбом Нила издавал на страйкеровском лейбле, а сейчас Дэйв взял на себя продюсерские функции. Что же касается последующей работы с записью, то она целиком легла на плечи Даны Мюррея.

Что сказать о самом альбоме? Избранная Хорхе концепция воплощена просто здорово! Классные профессионалы играют – это само собой: свинг, импровизация, соло тенор-сакса, органные пассажи, тонкая гитарная работа. Музыка звучит классная – тоже. Особо отмечу сочный блюз Хэнка Мобли Soul Station, изумительное исполнение баллады Шортера Infant Eyes (вершина диска, на мой вкус), летящую мелодию калипсо от Сонни Роллинса Everywhere Calypso и отличный финал в виде пьесы Хэролда Вика Our Miss Brooks. Но самое ценное, это, видимо, то, что музыкантам удалось воссоздать дух времени, когда рождалась эта музыка, дух 50-х – 60-х годов, в самом аутентичном виде. И за это особое спасибо Хорхе и его коллегам.

Сам Хорхе Нила – из Омахи, штат Небраска. Пятнадцать лет он прожил и проработал в Нью-Йорке. Потом вернулся на родину. Были у него, как он сам пишет, проблемы со здоровьем, но сейчас, к счастью, все позади. Хорхе – один из виднейших джазовых музыкантов своего города, он активно и плодотворно работает, свидетельством чему явлется и этот альбом.

© & (p) 2018 Ninjazz Records

9 tks / 54 mins

(Jorge Nila – ts; Dave Stryker – g; Mitch Towne – org; Dana Murray – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, хард-боп

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