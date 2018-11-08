|
Mike Bono & Christian Li - Visitors
08.11.2018
Около десяти лет творческие пути гитариста Майка Боно и пианиста Крисчена Ли идут рядом. Ли даже участвовал в записи альбома Боно From Where You Are в 2013 году, но только теперь Майк и Крисчен, уже на паритетных началах, как два лидера, выпускают свой первый совместный альбом Visitors, который появится в январе 2019 года под логотипом Tone Rogue Records.
Оба музыканта сегодня живут в Нью-Йорке, хотя Крисчен по рождению канадец, он появился на свет в Монреале. Однофамилец знаменитого ирландца из другого жанра, Боно активно занимается преподавательской деятельностью, много выступает. Помимо упомянутого авторского альбома 2013 года, он записал альбом Etchings in Amber вместе с Натали Крессман. У Ли послужной список выглядит весьма впечатляюще. Этот пианист, композитор и аранжировщик работал с Данило Пересом, Джо Ловано, Грегом Осби, Джоном Патитуччи, выходил на сцены многих престижных джазовых фестивалей.
Visitors – полностью авторская работа, для которой свои композиции подготовили и Майк, и Крисчен. В работе над альбомом лидерам ассистировала целая группа музыкантов, в которой особенно выделяются саксофонистка Дайна Стефенс и скрипач Алекс Харгривс. Судя по программе Visitors, оба лидера тяготеют к постбоповой эстетике, предпочитают композиции в среднем и медленном темпе, балладного плана, вроде Moon Over New Kent (одна из лучших, на мой вкус, пьес диска) или Transient Light. Но нет правил без исключений – и альбом, бесспорно, украшают такие композиции, как динамичная пьеса Ли Space Invaders и мелодичное Tango Майка Боно. Определенным исключением выглядит и пьеса Little Rascals, но уже исключением стилистическим: эта вещь выдержана скорее в стиле свободной импровизации. Добавлю, что здесь весьма украсила саунд скрипка Алекса Харгривса. Когда у проекта два лидера, всегда возникает проблема баланса в звучании ансамбля. В данном случае гитара и фортепьяно взаимодействуют прекрасно, никто не «тянет одеяло на себя», что только добавляет очки добротному дебюту Майка Боно и Крисчена Ли. © & (p) 2018 Tone Rogue Records 9 tks / 65 mins (Mike Bono – g; Christian Li – p; Alex Hargreaves – vi; Chris Marion – strings; Dayna Stephens – sax; Jared Henderson – b; Jimmy Macbride, Lee Fish – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
«Я предпочитаю современный джаз и современный латинский джаз. К примеру, мне нравятся работы Brian Blade Fellowship, групп Авишаи Коэна и Мигеля Зенона. Я люблю музыку, в которой есть творческий дух, в которой рвутся ритмические путы ...
подробнее
Break Free – второй альбом молодого бразильского гитариста и композитора Флавио Сильвы. Этот музыкант начинал работать в джазе у себя на родине, а затем продолжил карьеру в Нью-Йорке, где его ментором стал такой известный джамен, как ...
подробнее
С глубокой, эмоциональной и интересной во многих отношениях работы открывает список своих релизов 2018 года известный независимый джазовый лейбл из Северного Дартмута, Массачусетс Whaling City Sound. Саксофонист Дэйв Либмэн и пианист Ричи ...