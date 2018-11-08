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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Mike Bono & Christian Li - Visitors

стиль:
08.11.2018

Mike Bono & Christian Li - Visitors
Около десяти лет творческие пути гитариста Майка Боно и пианиста Крисчена Ли идут рядом. Ли даже участвовал в записи альбома Боно From Where You Are в 2013 году, но только теперь Майк и Крисчен, уже на паритетных началах, как два лидера, выпускают свой первый совместный альбом Visitors, который появится в январе 2019 года под логотипом Tone Rogue Records.

Оба музыканта сегодня живут в Нью-Йорке, хотя Крисчен по рождению канадец, он появился на свет в Монреале. Однофамилец знаменитого ирландца из другого жанра, Боно активно занимается преподавательской деятельностью, много выступает. Помимо упомянутого авторского альбома 2013 года, он записал альбом Etchings in Amber вместе с Натали Крессман. У Ли послужной список выглядит весьма впечатляюще. Этот пианист, композитор и аранжировщик работал с Данило Пересом, Джо Ловано, Грегом Осби, Джоном Патитуччи, выходил на сцены многих престижных джазовых фестивалей.

Visitors – полностью авторская работа, для которой свои композиции подготовили и Майк, и Крисчен. В работе над альбомом лидерам ассистировала целая группа музыкантов, в которой особенно выделяются саксофонистка Дайна Стефенс и скрипач Алекс Харгривс. Судя по программе Visitors, оба лидера тяготеют к постбоповой эстетике, предпочитают композиции в среднем и медленном темпе, балладного плана, вроде Moon Over New Kent (одна из лучших, на мой вкус, пьес диска) или Transient Light. Но нет правил без исключений – и альбом, бесспорно, украшают такие композиции, как динамичная пьеса Ли Space Invaders и мелодичное Tango Майка Боно. Определенным исключением выглядит и пьеса Little Rascals, но уже исключением стилистическим: эта вещь выдержана скорее в стиле свободной импровизации. Добавлю, что здесь весьма украсила саунд скрипка Алекса Харгривса. Когда у проекта два лидера, всегда возникает проблема баланса в звучании ансамбля. В данном случае гитара и фортепьяно взаимодействуют прекрасно, никто не «тянет одеяло на себя», что только добавляет очки добротному дебюту Майка Боно и Крисчена Ли.

© & (p) 2018 Tone Rogue Records

9 tks / 65 mins

(Mike Bono – g; Christian Li – p; Alex Hargreaves – vi; Chris Marion – strings; Dayna Stephens – sax; Jared Henderson – b; Jimmy Macbride, Lee Fish – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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