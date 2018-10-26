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Главная > обзоры > издано в 2018г.

JotaErre - ChoraViolla II

стиль:
26.10.2018

JotaErre - ChoraViolla II
Среди разнообразных новинок бразильской музыки, регулярно представляемых ресурсом Brasil Calling, меня и, надеюсь, в потенциале - наших читателей, особенно заинтересовал альбом гитариста ХотаЭрре ChoraViolla II. Уроженец Пернамбуку и нынешний житель Сан-Паулу, опытный и известный в стране гитарист, он выпустил первый диск проекта ChoraViolla в 2017 году, а в мае текущего года последовало продолжение: ChoraViolla II, поразившее меня своей необычностью, как в музыкальном, так и в тематическом плане.

Да, конечно же, я прекрасно помню и люблю, скажем, музыку Прокофьева к фильму «Александр Невский» или Ленинградскую симфонию Шостаковича, но никогда прежде, ни в одном музыкальном направлении, мне не встречалось музыкальное произведение, инструментальное или вокальное, которое бы последовательно, от начала и до конца, языком музыки, рассказывало историю какого-то военного конфликта. Мне даже трудно представить, как можно отразить в музыке, скажем, любую из Пунических, или Франко-Прусскую, или Русско-Японскую войну, не говоря уже о таких глобальных вещах, как Мировые войны. А вот ХотаЭрре сделал это, обратившись к малоизвестному у нас, кроме историков Бразилии, конфликту 1624 года.

Португалия, а значит и ее заморское владение Бразилия, в тот период находились под властью Испании. Голландия, недавно обретшая независимость от Испании, почти весь XVII век являлась самым передовым государством Европы и могущественной морской державой. В 1624 году голландцы попытались захватить Бразилию (точнее – узкую прибрежную полосу на северо-востоке нынешней огромной страны, в районе штата Байя) и даже заняли ее столицу Сальвадор. Однако, бразильцы, без помощи из Европы, смогли выбить голландцев из Сальвадора и заставить их капитулировать, что стало важным шагом в развити сознания бразильцев, как единой нации.

Семь треков мини-альбома ХотаЭрре последовательно описывают весь ход конфликта: от его причин (стартовая Açucar (Cadê o Doce?) («Сладость. Где сахар?» - основная причина интереса голландцев к этим территориям), через описание атаки голландских кораблей на столичный форт, арест генерал-губернатора и до отступления голландцев из форта и конечной капитуляции (финальная 1º de Maio («Первое мая» - в этот день капитуляция была подписана).

И все это ХотаЭрре отразил в музыке альбома. При том вы не услышите здесь традиционной самбы или босса-новы: музыка экспериментальная, и в ней современная электроника и рэп соединены с музыкой Африки и Карибов, бразильским кантри – сертао, музыкой покорителей глубинных районов страны, и даже с фламенко, для чего в композицию Quillo Te Quieres ХотаЭрре пригласил испанскую певицу Пилар Бек. В пяти из семи треков альбома вместе с автором альбома играют и другие приглашенные музыканты. Каждый из семи треков резко индивидуален, решен в своем ключе (лично мне больше всего понравились уже упомянутая Quillo Te Quieres и Tiro, самый «горячий» батальный эпизод альбома). Чрезвычайно любопытная работа, заставляющая, помимо прочего, гораздо скромнее относиться к уровню своих познаний – как в истории, так и в музыке.

(p) 2018 JotaErre ChoraViolla

7 tks / 24 mins

(JotaErre with Biriba, Chibatinha & Attoxxa, Andréa Caldas, Raoni Knalha, Pilar Bec;)

Линк предоставлен David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Испания
музыкальный стиль
кроссовер

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