Fantastic Swimmers записали в Варшаве 13-й концерт

Минский аван-джазовый ансамбль «Фантастычныя плыўцы» в этом году получил свое варшавское воплощение. Компанию основателю коллектива Виктору Семашко составили члены Warsaw Improvisers Orchestra: американский виолончелист Джон Корнелл, который осел в польской столице, кларнетист Петр Мелех, мастер перкуссии Петр Домбровский и певица родом из Новополоцка Вероника Лось, которая живет в Варшаве около 10 лет.
В этом составе «Пловцы» месяц назад сыграли Concerto Grosso #13. Местом действия стал варшавский клуб «4 комнаты», где находится столетнее фортепьяно Becker, привезенное из Санкт-Петербурга. Основой для коллективной импровизации стали графические партитуры бэнд-лидера. Названия композиций продиктованы особенностями их построения: «Точки», «Пирамида», «Круг перемен»... Концерт был тепло встречен публикой. А один из зрителей, польский композитор Анджей Рейман, в конце признался, что состоит в родстве с Франтишком Богушевичем (белорусский и польский поэт ХIХ века, один из основоположников современной белорусской литературы – прим. перев.
).
Запись Concerto Grosso #13 пополнила концертографию «Фантастычных плыўцоў». Ее можно бесплатно послушать и скачать на странице: https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/concerto-grosso-13.
Обложку для альбома непосредственно во время выступления создала художница Бася Жах. Возможно, вскоре появится и видео-версия концерта.