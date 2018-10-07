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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Julian Gerstin Sextet - The Old City

стиль:
07.10.2018

Julian Gerstin Sextet - The Old City
Этномузыколог и перкуссионист из Вермонта Джулиан Герстин много лет изучает музыкальные культуры разных народов. Основной предмет его интересов – музыка Карибских островов, Латинской Америки (прежде всего Бразилии), их связи с европейской и африканской культурной традицией. Герстин сам играет на многих экзотических инструментах, работал с джазовыми, академическими музыкантами и, конечно же, с фольклорными коллективами. Он активно передает свой опыт студентам, но не забывает и о собственном творчестве. Свой секстет Джулиан Герстин основал в 2017 году и его дебютом стал альбом The One Who Makes You Happy, выпущенный тогда же. Продолжением стал представляемый альбом The Old City.

Сам он играет здесь на барабанчике танбу беле из Мартиники и другой перкуссии, а к его секстету, в который входят еще кларнетистка, трубач, пианист, басист и ударник, в записях присоединялись и дополнительные музыканты. Всю музыку для десяти треков, составивших программу альбома, написал сам Герстин, а аранжировки расписывались с участием пианиста Юджина Юмэна и Доминика Ганя. Впрочем, как пишет Джулиан в liner notes, ему активно помогали в подготовке программы все музыканты секстета. В тексте Герстина есть еще масса интересных фактов, связанных с взаимовлияниями культур. Скажем, такие позорные исторические факты, как работорговля, в качестве побочного эффекта создали уникальные музыкальные традиции народов Кубы и других островов Карибского бассейна, Бразилии, Колумбии.

Десять треков альбома связаны с музыкой Кариб и Балкан (еще один предмет интереса Джулиана Герстина). Сложность этой связи хорошо иллюстрирует, например, композиция Pwan lajan-lan («Бери деньги») – это мартиникский мазук (так креолы острова называли европейскую мазурку), но поданный в форме блюза. Еще один мартиникский мазук – это Soukwé soukwé. Jugo demambo и Que guapo es mi compay – это приветы с Кубы, дескарга и сочетание стилей данцон и данца соответственно. В Santa Barbara Blues царит афро-кубинская стихия, а Cumbia sin cambio – это колумбийская кумбия. На Балканский полуостров с его славянскими, мусульманскими и цыганскими влияниями нас отправляют композиции Human Element и The Deaf Singer, а Leander’s Waltz – это своеобразная реплика Герстина на тему направления американа. Наконец, титульная композиция The Old City – это сложная по структуре пьеса, у каждой части которой свои этнические корни.

Излишне говорить о потрясающем ритмическом разнообразии альбома. В пестроту метров, темпов, тембров сразу же окунаешься с головой с первого же трека. Добавьте к этому приятные мелодические линии, эффектные соло духовых, общее позитивное настроение музыки – и вы получите очень приятную атмосферу альбома. Для Герстина-ученого его творчество – это продолжение исследований, своего рода творческий отчет, с которым, в отличие от герметичных для не специалистов исследований математиков или химиков, может познакомиться каждый желающий.

© 2018 Zabap Music

10 tks / 51 mins

(Anna Patton – cl; Don Anderson - tp, flg; Eugene Uman – p; Wes Brown – b; Ben James – dr; Julian Gerstin - tanbou bélé, congas, bongó, bells, shakers; +

Jon Weeks – ts; John Wheeler – tb; Carl Clements – fl; Lissa Schneckenburger – vi (tk 6); Keith Murphy – g (tk 6); Matt “Max” Fass – acc (tk 7); Todd Roach - Iranian drum dohala (tk 7);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
балканская музыка, Латинский джаз, этно-джаз

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