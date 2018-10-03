Mike Bogle Trio - Dr. B!

Техасец из Далласа Майк Богл (р.1961) – настоящий джазовый универсал. Он – пианист и тромбонист, композитор и аранжировщик, наконец, еще и вокалист. Майк учился в свое время в Университете Северного Техаса, где стал членом одного из лучших студенческих бэндов Америки: One O’Clock Lab Band. Его аранжировка Got A Match Чика Кориа для этого оркестра была номинирована на Грэмми. В разных ипостасях он сотрудничал с Доком Северинсеном, Жако Пасториусом, Дайаной Росс и другими звездами. Богл выступает с сольными фортепьянными программами, возглавляет джазовые составы разных форматов (Mike Bogle Jazztet, Mike Bogle Orchestra, Tropical Jazz Project), а также несколько рок-проектов. И вот теперь неутомимый Богл решил освоить еще одну джазовую специализацию: альбомом Dr. B! (кстати, уже пятым в его дискографии) он открывает карьеру исполнителя на хэммонд-органе и лидера органного трио.
Этот формат сделал знаменитым легендарный Джимми Смит. Богл идет по его стопам. Вместе с гитаристом Ричем МакЛюром и ударником Иваном Торресом Богл представляет на Dr. B! программу из пяти композиций. Четыре из них – это стандарты. Открывает альбом версия Cherokee Рэя Ноубла. Популярную тему трио превратило в своеобразный парад-алле, где все участники группы лихо солируют по очереди, а завершает пьесу новое соло самого Майка Богла. Затем идет пьеса Джона Аберкромби Ralph’s Piano Waltz, где особенно ярко, на мой взгляд, выглядит, играя музыку знаменитого гитариста, Рич МакЛюр на том же инструменте. А поппури Splanky / Route 66 мне кажется вершиной этого небольшого по объему альбома. Очень хорош сам Богл, который еще и поет, под стать ему и коллеги. Свинг тут просто сочится из каждой ноты. Известный хит On The Street Where You Live всегда приятно слушать, а игра трио только усиливает это удовольствие. И, наконец, финальная композиция Walkin’, которую Богл и МакЛюр сочинили вместе и которая заметно отличается от предыдущих своей таинственной атмосферой и потусторонним вокальным сопровождением Богла свое же басовой линии на органе. Очень любопытный и содержательный альбом. Поклонники органных трио, вам тут есть что послушать! © & (p) 2018 MBP / Groove 5 tks / 33 mins (Mike Bogle - Hammond B3 org, voc; Rich McLure- g; Ivan Torres- dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН