Judith Lorick - The Second Time Around

На календаре сентябрь, а за окном продолжается удивительно теплое для наших краев лето. Наверное, это не самое лучшее время для прослушивания альбома The Second Time Around американской певицы Джудит Лорик. Мне представляется, что эти десять лиричных баллад, составивших программу The Second Time Around, лучше воспринимаются, когда льет злой и противный осенний дождь, а в доме тепло и уютно, и ты словно слушаешь рассказ близкого друга, который делится с тобой самым сокровенным, рассказывает историю своей жизни.
Да, второй в дискографии Джудит альбом – это история ее потерянной и вновь найденной любви, и каждая из песен альбома отражает тот или иной этап ее биографии, о чем она сама указывает в буклете к The Second Time Around. Давным-давно, в конце 60-х они встретились в колледже и полюбили друг друга. Потом его призвали в армию и послали во Вьетнам, откуда он вернулся в 1969 году с больной и израненной душой. В 1970 году они расстались. И у него, и у нее жизнь пошла своим путем, но сорок четыре года спустя он вновь нашел ее – и теперь они снова вместе, хочется верить, навсегда…
Программу альбома Джудит составляла вместе со своим пианистом, со-продюсером проекта и аранжировщиком Эриком Ридом. Это классические стандарты Дмитрия Темкина (Wild is the Wind), Тэда Дамерона (If You Could See Me Now), Джимми ван Хайсена (The Second Time Around) и других известных авторов. Особое место в программе занимает песня Эдит Пиаф Hymne a l’amour. Во первых, мало кто может петь о любви так, как это делала Пиаф (разве что Билли Холидэй способна конкурировать с ней в этом), а во-вторых, для уроженки Филадельфии Джудит Лорак французский язык стал почти родным за долгие годы, когда она жила и работала на юге Франции.
Квинтет музыкантов, собранных Лорак и Ридом в Нью-Йорке для записи альбома, состоит из опытных и известных музыкантов, таких, как трубач Джереми Пелт или ударник МакКленти Хантер. Два солирующих духовых инструмента, труба Пелта или тенор-саксофон Криса Льюиса, очень удачно подчеркивают вокальную линию, которую ведет певица. Голос Лорак умело передает те глубокие чувства, которые живут в ней. Как говорит сама певица, «мне не трудно петь баллады, потому что они идут от души, я живу в них». Что ж, слушателям остается оценить эту историю любви в десяти песнях. © & (p) 2018 JLJ International 10 tks / 41 mins (Judith Lorick – voc; Eric Reed – p; Jeremy Pelt – tp; Chris Lewis – ts; Kiyoshi Kitagawa – b; McClenty Hunter – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН