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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Mike Freeman ZonaVibe - Venetian Blinds

стиль:
17.08.2018

Mike Freeman ZonaVibe - Venetian Blinds
Список классных американских вибрафонистов велик, и Майк Фримэн занимает в нем далеко не последнее место. Уроженец Омахи, Небраска (не самого джазового города страны), он давно уже живет и работает в Нью-Йорке и пользуется большим уважением сразу в двух музыкальных «тусовках»: непосредственно джазовой и латинской. Но и в джазе Майк предпочитает его латинский вариант. При этом Фримэн как, пожалуй, никто другой из элитных вибрафонистов с огромным пиететом относится к своим предшественникам – крупнейшим мастерам игры на вибрафоне. Предыдущий альбом его Mike Freeman ZonaVibe был посвящен памяти Кэла Тжадера: Blue Tjade (2015), а новая работа – прекрасный трибьют сразу двум мастерам: легендарному El Rey («королю» по-испански) Тито Пуэнте и Бобби Хатчерсону. Кстати, и название альбома, Venetian Blinds, связано с прозвищем инструмента Пуэнте.

Состав ZonaVibe в новом проекте изменился полностью и стал, на мой взгляд, очень сбалансированным: двух умудренных опытом «зубров», трубача Гвидо Гонсалеса (выходец из Кубы) и перкуссиониста Роберто Кинтеро (выходец из Венесуэлы), дополняют молодые и талантливые басист Иэн Стюарт и ударник Жоэль Матео (пуэрто-риканского происхождения). Этим квинтетом Майк с партнерами записал для нового альбома десять своих композиций. Четыре из них, Those Venetian Blinds, Mambo Kings, Night Crawlers и Qué Tal Tío (What's Up Uncle), посвящены Тито Пуэнте, три (Clutch the Hutch, Bobby Land и House of Vibes) – Хатчерсону, а остальные три – так сказать, семейный альбом Майка Фримэна. Альбом ровный, каких-то очевидных слабостей я в нем не услышал, а что до лучших композиций, то тут все субъективно. Я бы отдал этот титул двум пьесам: Clutch the Hutch и Night Crawlers (как раз по одной на каждую из великих теней). Как говорит сам Фримэн, в этих трибьютах он старался передать «изюминки» технических приемов игры и характерных идей и Тито, и Бобби. Специалисты по их творчеству вправе оценивать, насколько успешно ему это удалось. Всем же прочим просто рекомендую Venetian Blinds, как прекрасный образчик латинского джаза с солирующим вибрафоном.

© & ℗ 2018 VOF recordings

10 tks / 54 mins

(Mike Freeman - vibe, coro; Guido Gonzalez – tp; coro; Ian Stewart – b; Roberto Quintero - congas, guiro, shakere; Joel Mateo - dr, campana;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Куба, Пуэрто-Рико, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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