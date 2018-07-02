Judi Silvano & The Zephyr Band - Lessons Learned

Любой новый проект одной из ведущих джазовых вокалисток современного джаза – а именно таковой является Джуди Сильвано, четырежды занимавшая места в первой десятке в этой номинации в анкетах читателей журнала DownBeat – интересен сам по себе. Но из тех работ Джуди, которые мне довелось слышать и рецензировать на нашем сайте, ее альбом Lessons Learned, который выходит в середине июля на швейцарском лейбле Unit Records, показался мне самым значительным во многих отношениях.
Если можно применить такой термин к программе альбома, то я бы назвал ее полифоничной. Слушая его, поклонник джаза откроет для себя самые разные грани таланта Джуди Сильвано. В одних композициях вы услышите мастерское исполнение баллад (Castle Song, Hand In Heart), в других вас поразит яркая энергетика (Round And Round, Shuffle And Sway), в третьих вы оцените виртуозную и очень индивидуальную манеру скэт-вокала (You Will Know, Dust, Riding A Zephyr). Голос Джуди будет переносить вас, то в атмосферу бродвейского шоу, то в уютный зал джазового клуба, а порой он окутает вас тонким ароматом латинской музыки. И все это – авторская музыка, сочиненная самой Сильвано. А на обложке альбома – живопись Джуди, которая давно уже зарекомендовала себя и как даровитая художница.
Ну, а теперь давайте вернемся к названию альбома. Оно не случайно. Lessons Learned («Выученные уроки») – это своего рода лирическая автобиография или мемуары в песнях уроженки Филадельфии, уже давно живущей и работающей в Нью-Йорке. Это об уроках жизни говорит Джуди Сильвано в своих песнях из этой программы, говорит, порой с непривычной откровенностью, об отношениях между людьми, о любви, об ошибках, которые неизбежны на жизненном пути, о повседневных нуждах, об оставшейся с филадельфийских времен любви к ритму (там, дома, она ведь начинала с искусства танца) – это в финальной The Music's In My Body. Здесь нет ни одной проходной вещи, каждая важна для автора по-своему.
После двух очень камерных, дуэтных альбомов Сильвано предстает здесь в окружении полного состава своего Zephyr Band, ансамбля довольно необычного, в котором работают сразу два электрогитариста. Кроме того, наряду с ее постоянным духовиком Адамом Колкером, в двух треках можно услышать и тенор-саксофон ее мужа, одного из лучших саксофонистов мира Джо Ловано. Он выступил также и в качестве продюсера альбома, а о записи Lessons Learned отозвался так: «Это была одна из самых вдохновляющих и приятных сессий звукозаписи, в которых мне доводилось участвовать, она заполнена прекрасной, несущей радость музыкой!». Прослушав альбом, могу сказать, что такая оценка - не просто комплимент любящего супруга. С этим альбомом все именно так и обстоит! © & (p) 2018 Unit Records 10 tks / 60 mins (Judi Silvano – voc; Kenny Wessel – g; Bruce Arnold – processed g; Adam Kolker – bass cl, ss, ts; Ratzo B.Harris – b; Bob Meyer – dr; Todd Isler – perc; with Joe Lovano (ts) as guest in two tracks;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН