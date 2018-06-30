Страна воздушного джаза

В истории литовского джаза Йонас Ючас – фигура знаковая. Музыкант, педагог, общественный и политический деятель, в течение нескольких лет он был министром культуры Литвы. Однако, главное его «детище» - это фестиваль «Каунас-джаз», который он основал в 1991 году, сделав его за прошедшие годы самым масштабным и разнообразным международным праздником джазовой музыки в Литве. Мы побеседовали с господином Ючасом об истории и сегодняшнем дне литовского джаза. Дмитрий Подберезский (Д.П.): Существует ли некая точная дата, событие, от которой принято отсчитывать историю джазовой музыки в Литве?
Йонас Ючас (Й.Ю.): Ответить на такой вопрос довольно сложно: наши музыковеды до сих пор дискутируют по этому поводу. Одни утверждают, что такой точкой отсчета может быть джаз-фестиваль, который прошел пятьдесят лет назад в Электреняе. Другие вспоминают оркестр Юозаса Тишкуса, в котором выступали музыканты высокого класса, но не только литовские. Лично я склоняюсь к последней версии, хотя известно, что еще в 30-е годы прошлого века существовали музыкальные коллективы с близким к джазу репертуаром. Однако, это был, конечно, совсем не американский джаз. Д.П.: Вместе с тем, можно ли говорить о том, что трио Ганелин-Тарасов-Чекасин вывело литовский джаз на мировую орбиту?
Й.Ю.: Об этом можно говорить утвердительно уже хотя бы потому, что этот коллектив первым в Литве записал и издал джазовые пластинки. Заслуга трио еще и в том, что своим творчеством оно оказало большое влияние на молодых музыкантов, оно пользовалось значительной популярностью как в Литве, так и далеко за ее пределами. Но однозначно оценивать роль Г-Т-Ч, думаю, не стоит. Да, трио исполняло актуальный в то время во всем мире фри-джаз, за ними потянулась наша джазовая молодежь, но при этом чуть ли не каждый из молодых видел себя именно солистом. В те времена существовало много групп, игравших биг-бит, и в их составах вырастали хорошие исполнители ритм-групп. Тем не менее, на фоне этого трио они выглядели недостаточно профессиональными музыкантами, а новые лица появлялись не так часто – все хотели играть фри-джаз. Д.П.: Как выглядит современная структура подготовки джазовых музыкантов в Литве, какие ступени проходит молодежь, прежде чем выйти на профессиональную сцену?
Й.Ю.: Сегодня в Литве работает детская музыкальная школа имени Дварионаса, где известные джазмены преподают основы джазовой импровизации и оперативной композиции. В Вильнюсе и Каунасе работают музыкальные училища, есть музыкальная академия с филиалами, в Каунасе и Клайпеде работает университет с джазовыми кафедрами, которые многое дают молодым музыкантам в плане профессионализма. Но хорошо известно: джаз – это еще талант и мастерство, поэтому обучение может только помочь тому же таланту. Поэтому не стоит удивляться: у нас довольно много джазовых исполнителей со звучными именами, у которых нет специального образования, но которые добились творческого успеха, благодаря, в первую очередь, таланту и мастерству. Магистратура, джазовый бакалавриат могут подготовить молодого человека к прподавательской деятельности, но совсем не обязательно к деятельности артистической. Тем более, зарабатывать на хлеб одним джазом очень непросто, и не только в Литве. Поэтому многие идут на компромисс и исполняют другую, коммерчески привлекательную музыку. Хотя все зависит, понятно, от самого человека. В Литве сейчас много хороших джазовых коллективов, в том числе оркестров, но нельзя категорически утверждать, что джаз у нас чрезвычайно популярен. Можно даже пошутить: посетителей концертов и джаз-фестивалей у нас меньше, чем музыкантов, потому что, как сказал один мой знакомый, на душу населения в Литве саксофонистов больше, чем в любой другой стране Европы. Судя по посетителям фестиваля «Каунас-джаз», вкусы аудитории существенно изменились: теперь ее могут привлечь прежде всего громкие имена исполнителей. Д.П.: А сколько джаз-фестивалей проходит ежегодно в Литве и какова их специализация?
Й.Ю.: Около десяти фестивалей. Все они различаются по масштабам и направленности. Интересно, что есть такие фестивали, где вход на концерты бесплатный. В столице страны дважды в год проводятся два фестиваля. Первый – это «Вильнюс-джаз», специализирующийся исключительно на импровизационной музыке и фри-джазе, он проводится в сентябре, если не ошибаюсь, уже в течение 30 лет. Второй – несколько более молодой «Вильнюс Мама джаз», в котором участвуют представители разных джазовых направлений. Но и в небольших городах проходят локальные, без громких имен, джаз-фестивали, например, в Кедайняе, Йонаве. В Ниде в первые дни августа «Джаз-марафон» устраивает известный и в Беларуси бас-гитарист Леонид Шинкаренко. Есть фестиваль «Бэби-джаз» и, конекчно же, фестиваль в Бирштонасе, характерный прежде всего обзором именно литовского джаза, хотя и с участием зарубежных музыкантов. Д.П. : Какие цели вы ставили перед собой, организуя фестиваль в Каунасе?
Й.Ю.: «Каунас-джаз» ведет отсчет с 1991 года. Это наиболее масштабный праздник джазовой музыки в Литве. Его формула смешанная: есть концерты по билетам в большом зале, есть ночные клубные концерты, также платные, фестивальные концерты проходят в Вильнюсе и небольших городах. Однако, в Каунасе мы устраиваем и много бесплатных концертов, в том числе на городской площади, где, конечно же, звучит джаз, более легкий для восприятия. Каждый год появляется в городе и джазовая улица, на которой размещены три-четыре небольшие сцены, в первую очередь для начинающих джазменов. Проходит и концерт в центральной синагоге, джаз-концерты с колоколами. Все мероприятия феста, начиная с 1994 года, снимаются и потом издаются на DVD- дисках, сейчас записи будут и на флэшках. Д.П.: А что у вас с джазом на радио, телевидении?
Й.Ю.: Джаз присутствует и тут, и там. В Литве две радиостанции, которые транслируют только джазовую музыку, про интернет-радио не скажу. На Общественном телевидении есть программа «Культура», в которой показывают практически все интересные проекты, не только феста «Каунас-джаз», но и других, если со стороны исполнителей есть разрешение на съемку. Что касается Каунаса, то городское кабельное телевидение регулярно записывает джазовые концерты и транслирует их в своих сетях. Д.П.: Существует ли поддержка джазового движения в Литве со стороны государства?
Й.Ю.: Да. В мою бытность министром культуры, была создана программа, рассчитанная на три года, которая распространялась в том числе и на все джаз-фестивали. Существует она и теперь, но финансирование фестивалей осуществляется через Совет культуры, а не через министерство. Совет получает денежные средства из бюджета и потом распределяет их, поддерживая все мероприятия культурной направленности, в том числе и джазовые. Правда, организаторам необходимо каждый год обращаться в Совет с заявлением, которое рассматривают эксперты, и в зависимости от масштаба мероприятия выделяются соответствующие средства. Д.П.: Если я не ошибаюсь, за все годы «Каунас-джаза» музыканты из Беларуси выступали на нем только один раз – группа Apple Tea. Каковы возможности в будущем показать у вас и других белорусских джазменов?
Й.Ю.: Возможности есть всегда. Уже хотя бы потому, что мы рады принимать соседей. При этом многое зависит от того, какой информационный пакет мы получим от ваших музыкантов. Только после этого можно будет определяться с приглашением. Важно отметить, что программа феста на следующий, 2019-й год, практически определена, но каждую неделю мы получаем два-три предложения на участие в концертах, так что обо всем надо заботиться заранее. Нам помогает еще и то, что Каунас поддерживает партнерские связи с фестивалями в Эстонии, Финляндии, Польше, Сербии, в последнее время подружились с фестом в Киеве, с которым мы обменялись коллективами. Такие обмены частично финансируются со стороны Совета культуры. Д.П.: Насколько мне известно, Ваша семья также связана с джазом…
Й.Ю.: Да. Я начинал этот фестиваль, но в те годы, когда находился на государственной службе, занимался политикой, выступать в роли организатора не мог. Теперь моя дочь Индре, менеджер и музыкант по образованию, является музыкальным директором, хотя, конечно же, советуется со мной. Супруга Аудра, архитектор по образованию, - директор «Каунас-джаза». Я теперь на пенсии и исполняю обязанности консультанта, время от времени читаю лекции студентам, участвую в работе различных жюри. Д.П.: А под конец, назовите, пожалуйста, литовских солистов или коллективы, которые Вы всегда готовы слушать с наибольшим удовольствием.
Й.Ю.: Прежде всего, это квинтет Дайнюса Пулаускаса. Дайнюс – прекрасный музыкант и композитор, в составе его коллектива всегда выступают яркие исполнители. Еще это маэстро Пятрас Вишняускас, он, если не ошибаюсь, участвовал в нашем фестивале чаще других литовских джазменов. (На одном из фестивалей в Каунасе Пятрас солировал, находясь на воздушном шаре, в то время, как на городской площади ему аккомпанировал оркестр – Д.П.) Назову также Витаса Лабутиса, который руководит многими творческими проектами. Конечно же, Леонид Шинкаренко! Каунасский биг-бэнд, постоянный участник фестиваля. Можно назвать и многих молодых и даже самых юных музыкантов. У нас таких талантливых действительно много!
Беседовал Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ
Фото Витаутаса Суславичуса
Перевод с белорусского Леонида Аускерна