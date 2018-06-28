Еще одна музыкальная легенда: кто же был первым руководителем Государственного джаз-оркестра БССР?

Изданный в Лондоне в 1981 году справочник "Джаз в кино" упоминает 3724 фильма, в которых звучит джаз. Это игровые ленты, короткометражки, документальные, мультипликационные и телевизионные фильмы. Совершенно очевидно, что в течение ...