Павел Скорняков: Москва заставила меня всегда быть в тонусе

Саксофонист Нед Ротенберг родился в 1956 году в Бостоне. Окончил престижный колледж и консерваторию в университетском городке Оберлин (штат Огайо), знаменитый в среде джазменов колледж Беркли (в 70-е он еще считался школой), брал частные ...