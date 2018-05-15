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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Якруна - Зеленая улица

стиль:
15.05.2018

Якруна - Зеленая улица
Реликтовое колумбийское дерево, отвар цветов которого обладает лекарственными свойствами, а заодно способен вводить в экстатический транс жрецов местных индейцев, дал название возникшему два года назад в Москве коллективу. Его основали Луиза Имангулова и Марио Калдарару, которые уже работали к тому времени вместе в дуэте «Живые ворота». Творческие поиски привели их к решению о расширении формата коллектива. Так родилась «Якруна».

Дебютный альбом группы, получивший название «Зеленая улица», дает хорошее представление о стилистике, в которой работает «Якруна». Если коротко и чуть-чуть пафосно, это – Этническая Музыка Планеты Земля. Пестрота биографий основателей московского коллектива, арсенал музыкантов, в котором присутствуют традиционные инструменты самых разных народов, наконец, и самое главное, - музыка, которую они исполняют, просто подталкивают к такому определению. Луиза Имангулова, татарка по происхождению, родилась в Казахстане, а выросла в таком разнообразном по этническому составу регионе, как российское Поволжье, конкретно – в Самаре. Самым громким пока успехом этой певицы, мультинструменталистки и педагога, участницы целого ряда фестивалей и лауреата различных творческих конкурсов, стал финал российского телевизионного конкурса «Голос 5». Полагаю, Мариан (Марио) Калдарару более известен нашим читателям. Этот молдавский мастер игры на самых разных ударных инструментах, в том числе собственного изготовления, был в составе прекрасной кишиневской этно-джазовой команды «Тригон», работал позже, уже перебравшись в Москву, со многими известнейшими людьми, в частности, с Сергеем Старостиным (дуэт «Проще Простого»), объехал пол-мира с гастрольными поездками, участвовал во многих фестивалях.

Основной блок песен альбома (пять из восьми) объединен тематически. Их сюжеты - это любовь (и нелюбовь), свадьба, семья. Основой этих композиций выбраны народные песни – русские, украинские, белорусские и практически везде традиционный восточнославянский мелос умело, тактично и очень убедительно соединен с самыми различными - от афроамериканских до ориентальных – элементами. Вокальный и артистический талант Луизы Имангуловой впечатляет: с необычайной легкостью (разумеется, внешней) она эффектно и красочно ставит для слушателя маленький спектакль в каждой песне. Завораживает ее голос в «Улице», поражает в славянско-ориентальной (как вам сочетаньице?) свадебной «Мяте». Луиза мастерски переходит, в зависимости от фольклорного контекста, даже с регионального «оканья» на «аканье», а то и на квазиарабское «улюлюканье». Звучание ансамбля подстать вокалу. Красочность, богатая орнаментика бросаются в глаза (точнее, в уши) уже в стартовой «Орел на дубу». Очень драматичным и редким сюжетом интересна «Коровать». Здесь, в этой песне о несложившихся отношениях, казалось бы, подошел блюз, но музыканты «Якруны» нашли иные, не менее удачные варианты, а вот джазово-ритм-энд –блюзовые интонации сполна проявились в «По бору хожу». Очень точно и всегда по делу вводится в ткань композиций саксофон, ярко звучит гитара, а сонористическое богатство музыки во многом рождено разнообразием звучания духовых и ударных инструментов. Мне показалось, что обложка альбома (респект Ирине Сергеевой) удачно отражает именно этот блок композиций. Цветок-лабиринт – это, на мой вкус, тоже своего рода графическая притча: до свадьбы – цветы, а вот после –это лабиринт, и семья станет крепкой, только если он и она смогут не заплутать в этом лабиринте. Вот только божью коровку в лабиринте я так и не «прочел». Надеюсь, что это не о «тараканах в голове»…

Единственная инструменталка от гитариста Александра Борисова «Ирландский ветер», салют кельтскому року, словно дает передохнуть слушателю между двумя вокальными «отделениями» аудиоконцерта. А заканчивается альбом еще двумя треками с вокалом: уморительно веселой северорусской «Блохой» в фанковой упаковке и композицией «Сберегла» - кавером группы «Калинов мост».

Мне представляется, что в «Якруне» найден очень удачный способ донести жемчужины народной музыки до современного слушателя, особенно молодого. В каждой песне его ждет легко узнаваемый и постоянно находящийся «на слуху» культурный код, будь то рок, фанк или ритм-энд-блюз. Ну, а столь же постоянный импровизационный момент, влияние джаза мне особенно приятны. Остается только пожелать коллективу «так держать» и успешно решить проблему самого трудного, второго альбома, который, не скрою, буду ждать с большим интересом.

© 2018 Якруна

8 tks / 42 mins

(Луиза Имангулова – вок, гусли, калимба, кугиклы, калюки; Марио Калдарару - барабаны, перкуссия; Александр Надеждин – бас; Александр Борисов – гитара; Сергей Клевенский – свирель, волынки, флейты, окарины; Владимир Крижановский – саксофон;)

Линк предоставила Елена Овсянникова

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Казахстан, Молдова, Россия
музыкальный стиль
этно-джаз

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