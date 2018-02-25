Віктар Сямашка ды Кумпанія - Zero Nero

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Віктар Сямашка ды Кумпанія - Zero Nero

стиль:
25.02.2018

Віктар Сямашка ды Кумпанія - Zero Nero
Пресс-релиз к этому альбому был озаглавлен так: “Віктар Сямашка ды Кумпанія” стали психоделическим суперквартетом». В то же время в качестве обложки альбома Zero Nero представлена работа замечательного английского художника и поэта ХIХ века Эдварда Лира, отца жанра абсурдистских лимериков и духовного предтечи французских дадаистов-сюрреалистов (Тцара, Бретон и др.) и советских (точнее, ленинградских) обэриутов Хармса и Введенского. И то, и другое заинтриговало невероятно и заставило слушать Zero Nero с особым вниманием.

«Кумпанiя» Виктора Семашко на концерте, состоявшемся 5 января в минском клубе ILI действительно приобрела необычный вид: к Виктору, который в тот вечер ограничился только духовыми, на сцене присоединились гитарист Денис Кудрявцев, известный также как Денис Синие Горы и имеющий на своем счету авторские полноформатные работы, басист Влад Ленкевич, работавший в прог-роковой группе TonqiXod и ударник команды Masque Noir Евгений Булдык, ранее уже участвовавший в нескольких проектах Семашко. Так что, действительно – суперквартет.

Учитывая импровизационный характер концерта, превратившегося полтора месяца спустя в альбом Zero Nero, поражаешься сыгранности музыкантов и почти сюитному, цельному по материалу контенту альбома. Основной блок композиций как бы обрамляют две чисто инструментальные пьесы – Uvodziny и Adviedziny – c фирменной игрой Семашко на духовых, где отрывистые, резкие вскрики-всхлипы сменяются трогательно-грустными темами, и четкой работой струнно-ударной группы. А между ними разместилось десять треков, где музыка сопровождается стихами Семашко и Ленкевича в авторском исполнении. Тексты Виктора, пожалуй, более близки по духу к обложке альбома. Здесь много необычных образов, неожиданных метафор, двойных (или даже тройных?) смыслов. Музыка при этом остается на уровне, особенно удачно, на мой вкус, сочетаясь с текстом в композициях Aryfmetika (именно оттуда взят образ «черного нуля» - Zero Nero) и Blues №2 (тут я субъективен, потому что блюзовые ноты всегда заставляют мое сердце биться учащеннее). Стихи же Влада несколько иные, как мне показалось, близкие тому же Семашко из прошлогоднего альбома Матавіла, реалистично-саркастической истории родного для Виктора района Минска. У Ленкевича это тоже как бы бытовые зарисовки современной жизни столицы Беларуси, но только «как бы» зарисовки, потому что они остры и болезненны, как укол больничной медсестры – достаточно только повнимательнее вслушаться в Jak Ptuśka, Ludżi Ù Formie или Do-Re-Minsk. Несколько особняком стоит финальная композиция альбома Święta W Nas, кавер польской группы Blue Café, выглядящий в этой программе неким жестким бонусом «на бис», мало связанным с основным корпусом музыки. Но зато, на мое ухо, именно в нем почувствовалась порция психоделии, близкая той музыке, которую играли полвека назад Iron Butterfly и Grateful Dead.

Так что, все по-честному, и с психоделией, и с сюром в этой программе. Можете убедиться в этом сами, послушав или скачав Zero Nero здесь:

https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/zero-nero.

2018

13 tks / 62 mins

(Jaŭhien Bułdyk – dr; Dzianis Kudraŭcaŭ – g, calimba; Uładź Lankievič – b, voice, texts (tks 2, 3, 8, 9); Viktar Siamaška – winds, voice, texts (tks 4-7, 10, 11);)

Линк предоставил Виктор Семашко

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард

Еще из раздела издано в 2018г.

Andrew Neu - The Big Band Side of Andrew Neu – Catwalk

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, свинг
  • страна: США
Блистающая медь инструментов, нарядные стильные одежды музыкантов, слаженная работа духовых пачек, виртуозные соло, зовущий к танцу горячий ритм, безукориненный лидер, управляющий этой музыкальной машиной из пары десятков исполнителей ...
подробнее
25.02.2018

Arnan Raz - Chains Of Stories

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Израиль
Израильский тенор-саксофонист Арнан Раз выпускает в феврале на лейбле с забавным названием Rabbit Rabbit Rabbit Records уже второй альбом своего квинтета. Chains Of Stories – полностью авторская работа молодого саксофониста и ...
подробнее
25.02.2018

Bobby Previte - Rhapsody

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
  • страна: США
Ветеран нью-йоркской даунтаун-сцены Бобби Превит давно зарекомендовал себя классным барабанщиком. Порукой тому его многочисленные записи с Джоном Зорном, Эллиоттом Шарпом, Джейн Айрой Блум, Уэйном Гурвицем, Марти Эрлихом и другими звездами ...
подробнее
25.02.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com