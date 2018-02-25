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Віктар Сямашка ды Кумпанія - Zero Nero
25.02.2018
Пресс-релиз к этому альбому был озаглавлен так: “Віктар Сямашка ды Кумпанія” стали психоделическим суперквартетом». В то же время в качестве обложки альбома Zero Nero представлена работа замечательного английского художника и поэта ХIХ века Эдварда Лира, отца жанра абсурдистских лимериков и духовного предтечи французских дадаистов-сюрреалистов (Тцара, Бретон и др.) и советских (точнее, ленинградских) обэриутов Хармса и Введенского. И то, и другое заинтриговало невероятно и заставило слушать Zero Nero с особым вниманием.
«Кумпанiя» Виктора Семашко на концерте, состоявшемся 5 января в минском клубе ILI действительно приобрела необычный вид: к Виктору, который в тот вечер ограничился только духовыми, на сцене присоединились гитарист Денис Кудрявцев, известный также как Денис Синие Горы и имеющий на своем счету авторские полноформатные работы, басист Влад Ленкевич, работавший в прог-роковой группе TonqiXod и ударник команды Masque Noir Евгений Булдык, ранее уже участвовавший в нескольких проектах Семашко. Так что, действительно – суперквартет.
Учитывая импровизационный характер концерта, превратившегося полтора месяца спустя в альбом Zero Nero, поражаешься сыгранности музыкантов и почти сюитному, цельному по материалу контенту альбома. Основной блок композиций как бы обрамляют две чисто инструментальные пьесы – Uvodziny и Adviedziny – c фирменной игрой Семашко на духовых, где отрывистые, резкие вскрики-всхлипы сменяются трогательно-грустными темами, и четкой работой струнно-ударной группы. А между ними разместилось десять треков, где музыка сопровождается стихами Семашко и Ленкевича в авторском исполнении. Тексты Виктора, пожалуй, более близки по духу к обложке альбома. Здесь много необычных образов, неожиданных метафор, двойных (или даже тройных?) смыслов. Музыка при этом остается на уровне, особенно удачно, на мой вкус, сочетаясь с текстом в композициях Aryfmetika (именно оттуда взят образ «черного нуля» - Zero Nero) и Blues №2 (тут я субъективен, потому что блюзовые ноты всегда заставляют мое сердце биться учащеннее). Стихи же Влада несколько иные, как мне показалось, близкие тому же Семашко из прошлогоднего альбома Матавіла, реалистично-саркастической истории родного для Виктора района Минска. У Ленкевича это тоже как бы бытовые зарисовки современной жизни столицы Беларуси, но только «как бы» зарисовки, потому что они остры и болезненны, как укол больничной медсестры – достаточно только повнимательнее вслушаться в Jak Ptuśka, Ludżi Ù Formie или Do-Re-Minsk. Несколько особняком стоит финальная композиция альбома Święta W Nas, кавер польской группы Blue Café, выглядящий в этой программе неким жестким бонусом «на бис», мало связанным с основным корпусом музыки. Но зато, на мое ухо, именно в нем почувствовалась порция психоделии, близкая той музыке, которую играли полвека назад Iron Butterfly и Grateful Dead.
Так что, все по-честному, и с психоделией, и с сюром в этой программе. Можете убедиться в этом сами, послушав или скачав Zero Nero здесь: https://viktar-siamashka-and-company.bandcamp.com/album/zero-nero
. 2018 13 tks / 62 mins (Jaŭhien Bułdyk – dr; Dzianis Kudraŭcaŭ – g, calimba; Uładź Lankievič – b, voice, texts (tks 2, 3, 8, 9); Viktar Siamaška – winds, voice, texts (tks 4-7, 10, 11);) Линк предоставил Виктор Семашко Леонид АУСКЕРН
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