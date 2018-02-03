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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Paul van Kemenade - Master of Lyric. Selected Works 1977 – 2017

стиль:
03.02.2018

Paul van Kemenade - Master of Lyric. Selected Works 1977 – 2017
2017-й год стал весьма знаменательным для голландского альт-саксофониста Пауля ван Кеменаде сразу по нескольким причинам: во-первых, Паулю исполнилось 60 лет, во-вторых, исполнилось сорок лет его карьере в качестве профессионального музыканта и, наконец, в третьих, 25 лет исполняется курируемому им музыкальному фестивалю Stranger Than Paranoia. И вот этот тройной юбилей ван Кеменаде отметил более чем достойно: сегодня мы представляем выпущенный по такому случаю роскошный альбом – бокс-сет из четырех компакт-дисков, охватывающих всю запечатленную на различных носителях долгую карьеру одного из виднейших новоджазовых музыкантов не только Голландии, но и Европы в целом. В альбом вошел и прекрасно изданный буклет с подробной биографией саксофониста от Ринуса ван дер Хейдена, полной дискографией, множеством редких фотографий. Альбом издан очень ограниченным тиражом – всего 700 экземпляров, у каждого из которых есть свой идентификационный номер.

Не скрою, мне было очень приятно получить от Пауля один из таких альбомов за номером 094. Вспомнилась фраза, написанная при обзоре одного из предыдущих дисков ван Кеменаде Kaisei Nari (2012): «Остается только пожалеть, что перед нами скромный, меньше часа альбом, а не обстоятельный бокс-сет, скажем, из трех CD, где совместное творчество ван Кеменаде со столь разными музыкантами было бы представлено гораздо шире.» Что ж, это пожелание оказалось даже перевыполненным: четыре диска дают полную ретроспекцию творчества мастера общей продолжительностью звучания более пяти часов, причем, что особенно важно, отбор композиций для нее сделал сам Пауль, это его, так сказать, творческая автобиография.

Наш сайт сотрудничает с Паулем ван Кеменаде довольно долго. Первый альбом с его участием, который мне довелось слушать и обозревать, датируется 2010 годом. Это был дуэт ван Кеменаде и пианиста Стевко Буша Contemplation. Но вот с более ранними его работами встречаться не доводилось, поэтому с обостренным интересом слушал первые два и частично третий диск: 1980 – 1997, 1998 -2006 и 2006-2010. Уже в первых треках нашлось подтверждение названию альбома: Master of Lyric. С огромным удовольствием слушал прочувствованные соло 24-х летнего ван Кеменаде в Maartse Buien (1984) с пластинки группы Palinckx & Palinckx и в авторской композиции Mo’s Mood (1994) уже 34-х летнего музыканта с одноименного диска его собственного квинтета. Трек There’s Always Something (1996) трио Podium c именитыми американскими гостями (Такума и другие) показал, что альт-саксофон Пауля вполне уверенно себя чувствует и в нео-фьюжн ритмах, а You Better Be Wrong (1997) c диска квинтета ван Кеменаде Live in Sweden добавил в общую картину и толику психоделического авангарда. Второй диск открывает очень многоплановая композиция La Dance Du Village (1998). Здесь ван Кеменаде выступает в роли сайдмена и его альт ведет очень красивый диалог в духе фламенко с гитарой лидера этого состава Мориса Линаарса. В треках этого диска мы впервые встречаемся с записями, где все громче звучат в исполняемой музыке этнические мотивы, в частности, африканские – композиция ван Кеменаде Soul’ Afrique исполняется его квинтетом с целой группой южноафриканских гостей, с которыми он будет много сотрудничать и впоследствии. Самым же удачным своим альбомом этого периода Пауль, похоже, считает A Night in Indonesia (2001), так как сразу три композиции с этого диска вошли в программу сборника. А вот в период 2006 – 2010 лучшим альбомом ван Кеменаде признает Two Horns And A Bass (2008) – в третьем диске мы находим сразу четыре композиции с этого альбома. Что ж, игру Пауля в титульной композиции из этой работы, а также в Goodbye Welcome и тонкость его взаимодействия с партнерами не могу не признать просто выдающимися. Приятно, что совпали наши мнения и по части того самого альбома Contemplation(2010), о котором шла речь выше. Я тоже особо выделяю в этой работе глубокие и оригинальные композиции Буша, основанные на духовной музыке русских композиторов Глазунова (Plotiju Usnuv) и Танеева (Gospodi Vozvach). И, наконец, четвертый, финальный диск сборника: 2010-2017. Здесь большинство композиций уже знакомы по альбомам, которые обозревались на сайте. Интрига для меня тут состояла прежде всего в ответе на вопрос: что же считает лучшим сам Пауль? С удовольствием переслушиваю и Kaisei (2012) из Kaisei Nari, где ван Кеменаде играет в трио с Аки Такасе и Ханом Беннинком, и два трека из второго дуэтного альбома с Бушем Dedication (2015) – For Russia With Love и Contemplation IX – For Paris, и сразу четыре трека из самой свежей работы музыканта Daytime Sketches (2017), где его партнерами стали бразильянка Мария Португал и ветеран голландского джаза Джаспер ван’т Хоф.

Закончен монументальный ретроспективный сборник, но творчество продолжается. Спасибо Пауль! Надеюсь услышать еще много твоей интересной и креативной музыки!

© 2017 Buma / Stemra KEMO
4 CD

1st: 12 tks / 77 mins

2nd: 10 tks / 80 mins

3rd: 12 tks / 73 mins

4th: 16 tks / 80 mins

(Paul van Kemenade – as; with different musicians;)

Альбом предоставил Paul van Kemenade

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Нидерланды
музыкальный стиль
авангард

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