Грэмми – 2018

В этом году премии Грэмми вручали на новом месте и в новое время: организаторы сместили время проведения церемонии с привычного февраля на 28 января, а вместо традиционного зала Стэйплс в Лос-Анджелесе на этот раз торжественная церемония проходила в Нью-Йорке, в Мэдисон-Скуэр-Гарден. Юбилейная церемония (премии Американской Академии звукозаписи вручались в 60-й раз) принесла много любопытных результатов, но мы фокусируем внимание только на «своих» категориях. И тут – самые искренние поздравления Джону МакЛафлину (лучшее джазовое соло), Мику Джеггеру и всей неувядаемой компании (лучший альбом традиционного блюза) и южноафриканской вокальной группе Ladysmith Black Mambazo (лучший альбом world music). Вы спросите: а где же хозяева, где американцы? О, премий и номинаций хватило и на них, судите сами: Лучший альбом современной инструментальной музыки
Победитель: Prototype— Jeff Lorber Fusion
Номинанты: What If
— The Jerry Douglas Band Spirit
— Alex Han Mount Royal
— Julian Lage & Chris Eldridge Bad Hombre
— Antonio Sanchez Лучшее джазовое импровизационное соло
Победитель: "Miles Beyond" — John McLaughlin
Номинанты:
"Can’t Remember Why" — Sara Caswell, soloist
"Dance Of Shiva" — Billy Childs, soloist
"Whisper Not" — Fred Hersch, soloist
"Ilimba" — Chris Potter, soloist Лучший альбом вокального джаза
Победитель: Dreams and Daggers— Cécile McLorin Salvant
Номинанты: The Journey
— The Baylor Project A Social Call
— Jazzmeia Horn Bad Ass and Blind
— Raul Midón Porter Plays Porter
— Randy Porter Trio With Nancy King Лучший альбом инструментального джаза
Победитель: Rebirth— Billy Childs
Номинанты: Uptown, Downtown
— Bill Charlap Trio Project Freedom
–Joey DeFrancesco & The People Open Book
— Fred Hersch The Dreamer Is the Dream
— Chris Potter Лучший альбом большого джазового ансамбля
Победитель: Bringin’ It— Christian McBride Big Band
Номинанты: MONK’estra Vol. 2
— John Beasley Jigsaw
— Alan Ferber Big Band Homecoming
— Vince Mendoza & WDR Big Band Cologne Whispers on the Wind
— Chuck Owen And The Jazz Surge Лучший альбом латинского джаза
Победитель: Jazz Tango— Pablo Ziegler Trio
Номинанты: Hybrido
– From Rio To Wayne Shorter — Antonio Adolfo Oddara
— Jane Bunnett & Maqueque Outra Coisa
– The Music Of Moacir Santos — Anat Cohen & Marcello Gonçalves Típico
— Miguel Zenón Лучший альбом госпел
Победитель: Let Them Fall in Love— CeCe Winans
Номинанты: Crossover: Live From Music City
— Travis Greene Bigger Than Me
— Le’Andria Close
— Marvin Sapp Sunday Song
— Anita Wilson Лучший альбом американа
Победитель: The Nashville Sound— Jason Isbell And The 400 Unit
Номинанты: Southern Blood
— Gregg Allman Shine On Rainy Day
— Brent Cobb Beast Epic
— Iron & Wine Brand New Day
— The Mavericks Лучший альбом традиционного блюза
Победитель: Blue & Lonesome— The Rolling Stones
Номинанты: Migration Blues
— Eric Bibb Elvin Bishop’s Big Fun Trio
— Elvin Bishop’s Big Fun Trio Roll And Tumble
— R.L. Boyce Sonny & Brownie’s Last Train
— Guy Davis & Fabrizio Poggi Лучший альбом современного блюза
Победитель: TajMo — Taj Mahal and Keb' Mo'
Номинанты: Robert Cray & Hi Rhythm
— Robert Cray & Hi Rhythm Recorded Live In Lafayette
— Sonny Landreth Got Soul
— Robert Randolph & The Family Band Live From The Fox Oakland
— Tedeschi Trucks Band Лучший фолк альбом
Победитель: Mental Illness— Aimee Mann
Номинанты: Semper Femina
— Laura Marling The Queen Of Hearts
— Offa Rex You Don’t Own Me Anymore
— The Secret Sisters The Laughing Apple
— Yusuf / Cat Stevens Лучший альбом world music
Победитель: Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration— Ladysmith Black Mambazo
Номинанты: Memoria De Los Sentidos
— Vicente Amigo Para Mi
— Buika Rosa Dos Ventos
— Anat Cohen & Trio Brasileiro Elwan
— Tinariwen Леонид АУСКЕРН