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Грэмми – 2018

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29.01.2018

Грэмми – 2018
В этом году премии Грэмми вручали на новом месте и в новое время: организаторы сместили время проведения церемонии с привычного февраля на 28 января, а вместо традиционного зала Стэйплс в Лос-Анджелесе на этот раз торжественная церемония проходила в Нью-Йорке, в Мэдисон-Скуэр-Гарден. Юбилейная церемония (премии Американской Академии звукозаписи вручались в 60-й раз) принесла много любопытных результатов, но мы фокусируем внимание только на «своих» категориях. И тут – самые искренние поздравления Джону МакЛафлину (лучшее джазовое соло), Мику Джеггеру и всей неувядаемой компании (лучший альбом традиционного блюза) и южноафриканской вокальной группе Ladysmith Black Mambazo (лучший альбом world music). Вы спросите: а где же хозяева, где американцы? О, премий и номинаций хватило и на них, судите сами:

Лучший альбом современной инструментальной музыки

Победитель: Prototype— Jeff Lorber Fusion

Номинанты:

What If — The Jerry Douglas Band
Spirit — Alex Han
Mount Royal — Julian Lage & Chris Eldridge
Bad Hombre — Antonio Sanchez

Лучшее джазовое импровизационное соло

Победитель: "Miles Beyond" — John McLaughlin

Номинанты:

"Can’t Remember Why" — Sara Caswell, soloist
"Dance Of Shiva" — Billy Childs, soloist
"Whisper Not" — Fred Hersch, soloist
"Ilimba" — Chris Potter, soloist

Лучший альбом вокального джаза

Победитель: Dreams and Daggers— Cécile McLorin Salvant

Номинанты:

The Journey — The Baylor Project
A Social Call — Jazzmeia Horn
Bad Ass and Blind — Raul Midón
Porter Plays Porter — Randy Porter Trio With Nancy King

Лучший альбом инструментального джаза

Победитель: RebirthBilly Childs

Номинанты:

Uptown, Downtown — Bill Charlap Trio
Project Freedom –Joey DeFrancesco & The People
Open Book — Fred Hersch
The Dreamer Is the Dream — Chris Potter

Лучший альбом большого джазового ансамбля

Победитель: Bringin’ It— Christian McBride Big Band

Номинанты:

MONK’estra Vol. 2 — John Beasley
Jigsaw — Alan Ferber Big Band
Homecoming — Vince Mendoza & WDR Big Band Cologne
Whispers on the Wind — Chuck Owen And The Jazz Surge

Лучший альбом латинского джаза

Победитель: Jazz TangoPablo Ziegler Trio

Номинанты:

Hybrido – From Rio To Wayne Shorter — Antonio Adolfo
Oddara — Jane Bunnett & Maqueque
Outra Coisa – The Music Of Moacir Santos — Anat Cohen & Marcello Gonçalves
Típico — Miguel Zenón

Лучший альбом госпел

Победитель: Let Them Fall in Love— CeCe Winans

Номинанты:

Crossover: Live From Music City — Travis Greene
Bigger Than Me — Le’Andria
Close — Marvin Sapp
Sunday Song — Anita Wilson

Лучший альбом американа

Победитель: The Nashville Sound— Jason Isbell And The 400 Unit

Номинанты:

Southern Blood— Gregg Allman
Shine On Rainy Day — Brent Cobb
Beast Epic — Iron & Wine
Brand New Day — The Mavericks

Лучший альбом традиционного блюза

Победитель: Blue & Lonesome— The Rolling Stones

Номинанты:

Migration Blues — Eric Bibb
Elvin Bishop’s Big Fun Trio — Elvin Bishop’s Big Fun Trio
Roll And Tumble — R.L. Boyce
Sonny & Brownie’s Last Train — Guy Davis & Fabrizio Poggi

Лучший альбом современного блюза

Победитель: TajMo — Taj Mahal and Keb' Mo'

Номинанты:

Robert Cray & Hi Rhythm — Robert Cray & Hi Rhythm
Recorded Live In Lafayette — Sonny Landreth
Got Soul — Robert Randolph & The Family Band
Live From The Fox Oakland — Tedeschi Trucks Band

Лучший фолк альбом

Победитель: Mental Illness— Aimee Mann

Номинанты:

Semper Femina — Laura Marling
The Queen Of Hearts — Offa Rex
You Don’t Own Me Anymore — The Secret Sisters
The Laughing Apple — Yusuf / Cat Stevens

Лучший альбом world music

Победитель: Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration— Ladysmith Black Mambazo

Номинанты:

Memoria De Los Sentidos — Vicente Amigo
Para Mi — Buika
Rosa Dos Ventos — Anat Cohen & Trio Brasileiro
Elwan — Tinariwen

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США

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