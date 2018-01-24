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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Afrika Mamas - Iphupho

стиль:
24.01.2018

Afrika Mamas - Iphupho
Если вы слышали (а вы, скорее всего слышали, а, может быть, и слушали) известную мужскую вокальную группу из Южно-Африканской Республики Ladysmith Black Mambazo, сотрудничавшую с Полом Саймоном и удостоенную Грэмми, то новый релиз специализирующейся на этнической музыке британской компании ARC Music дает всем желающим прекрасную возможность познакомиться с аналогичным женским вариантом - вокальной группой Afrika Mamas из Дурбана, провинция КваЗулу-Натал. Afrika Mamas – уже тоже весьма раскрученный коллектив и тоже одна из визитных карточек страны. Afrika Mamas не только работают в том же стиле, что и Ladysmith Black Mambazo, - исикатамия (дословно: «ходить мягко»), вокальная акапелльная музыка, но и записывается на студии, принадлежащей сыну лидера Ladysmith. Сегодня на счету Afrika Mamas уже четыре альбома. Группа имеет ряд национальных премий, широко гастролирует, выступала во многих странах Европы, в США, в Китае.

Возник коллектив еще в 1998 году. «Конек» Afrika Mamas – это, естественно, этническая музыка народа зулу плюс ощутимый налет феминизма в его специфичном африканском варианте. Сегодня в группу входит шесть вокалисток, шесть одиноких женщин, у которых общим счетом одиннадцать детей. До гендерного равноправия в южноафриканском обществе еще далеко, и Afrika Mamas позиционируют себя, как голос женщин страны, где во всем доминируют мужчины. О чем они поют? Да обо всем, что их волнует, о самых повседневных, а значит и самых жгучих проблемах, что только прибавляет им популярности. Давайте, к примеру, пройдемся по программе представляемого альбома Iphupho. Название его стартовой (она же титульная) песни, сочиненной лидером группы Нтомбифути Лушабой, означает «Песня о мечте». Мечтает Лушаба, собственно, о том, что уже стало явью: представить музыку Afrika Mamas всему миру. А дальше идут песни о беспросветной нищете в сельских районах КваЗулу-Натал (LaphaKwaZulu), о ленивых и не желающих работать мужиках, которые, тем не менее, требуют, чтобы жена исправно подавала им еду (Ulwabishi), о сильных женщинах (Imbokodo), о том, как плохо, когда болеет мама (uMama Uyagula), о тяжком труде шахтеров (Emgodini), о любимом ребенке, которому поется колыбельная Thula Sana. Особняком стоит в программе песня, посвященная Нельсону Манделе, настоящий гимн Отцу Нации - Tata Madiba.

Что из себя представляет манера пения Afrika Mamas? Поначалу, с непривычки, можно испытать некоторый культурный шок. Но если вы любите афроамериканскую корневую музыку, то быстро найдете принципиальное сходство с вокалом женщин из Дурбана. Здесь, как и в working songs черных рабов в Америке, легших в основу духовной музыки афроамериканцев и последующих светских направлений, в основе лежит принцип call and response: один голос пропевает фразу – ему следует коллективный ответ остальных вокалистов. Разумеется, здесь мы имеем call and response с выраженным зулусским акцентом, но тем интереснее слушать эту музыку! Мне, к примеру, очень понравилась ритмичная Ispoki, очень красивая, одна из лучших на диске Imbokodo, ну а пальму первенства на этом альбоме я отдал бы просто великолепной, величественной, как спиричуэлс, Тhula Sana. Думаю, и Джордж Гершвин, автор знаменитой колыбельной Summertime, высоко оценил бы мощь и красоту этой колыбельной, родившейся в Южной Африке. Стоит составить собственное мнение и тем, кто читает эти строки.

© & (p) 2017 ARC Music Productions International Ltd.

12 tks / 39 mins

(Ntombifuthi Lushaba - band leader, soprano; Sibongile Nkosi - bass, lead singer; Fikile Busisiwe Mhlongo- lead singer, tuner; Sister Zungu – bass; Sindisiwe Khumalo – alto; Nonhlanhla NhloeDube – soprano; with guests: Siyanda Pasgenik Makhathini - beatbox (tk 4); Ayernder Ngcobo - perc (tk 6); Patricia Bhe Shandu – alto;)

Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
ЮАР
музыкальный стиль
африканская музыка

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