Afrika Mamas - Iphupho

Еще с 50-х годов, и даже несколько раньше начался, и с тех пор никогда не иссякает поток американских джазменов, в том числе очень крупных, которые перебираются жить из Америки в Европу. Копенгаген, особенно в 60-е и 70-е годы, был для них ...