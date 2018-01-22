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Главная > обзоры > издано в 2018г.

«Мыс Луны» - «Лунные народные сказки»

стиль:
22.01.2018

«Мыс Луны» - «Лунные народные сказки»
Итак, вот они долгожданные «Лунные народные сказки», появление которых я предвкушал в тексте о впечатлениях от первого альбома российской группы «Мыс Луны» под названием «Мы с Луны» (ищите его на сайте). Собственно, это только первая из трех частей издаваемого через три года после дебютника проекта – часть инструментальная. Далее группа, существенно обновившая состав (теперь это трио, в котором к Ольге Шотландия и Андрею Шашкову присоединился Роман Смирнов, а остальные поименованные в credits музыканты являются гостями, и среди них уже нет Николая Петровского), собирается выпустить ту же программу, но уже с текстами: вторую часть – с русским, третью – с английским.

Внимательно прочел пресс-релиз от Ольги Шотландия и, как писали в не нашего века книгах, «обратился в слух». Получил от услышанного огромное удовольствие, и теперь пытаюсь перевести эти чистые эмоции в некий текст, который помог бы этой музыке найти своего слушателя. Согласен с Ольгой, которая пишет о том, что «Мыс Луны» ни для одного направления не являются полностью своим. Ну что ни примерь – костюмчики с самыми разными бирками, будь то «прог-рок», «этно», «фолк», «джаз» - сидят плохо, топорщатся, скособочены. Правда, есть для таких нестандартных безразмерный комбинезончик под названием «инди» - но понятно: это «одежда» не для всех, и в ней ни на помпезный гала-концерт, ни на стадионный рок-фестиваль не позовут: дресс-код не тот! Да и черт с ними – если бы музыканты этого коллектива ставили во главу угла коммерческий успех, они вряд ли играли бы то, что играют. А что же они играют? Полистилистика «Мы с Луны» сменилась, на мой взгляд, более узким вариантом – неким симбиозом фолк-рока и прога, как если бы соединить Steeleye Span с Gentle Giant и щедро добавить Jethro Tull – если кого-то устроит такое очень приблизительное сравнение. И по музыке, и по программе ясно, что группе «Мыс Луны» очень близка народная музыка – как английская, так и русская, и в их флейто-гитарном царстве-государстве ей всегда рады.

И еще одно, возможно неожиданное определение: это прекрасная музыка для детей, «Лунные народные сказки» - это такой современный «Петя и Волк», только в отличие от Сергея Сергеича, здесь не знакомство с инструментами симфонического оркестра под конкретный сюжет сказки, а очень позитивная, современная и не кисельная музыка, под которую сюжеты сказок (по крайней мере, в этой, инструментальной части) надо придумывать самим! Педагоги! Ставьте своим ученикам этот диск и развивайте их воображение, а заодно и вкус – глядишь, меньше станет поклонников у Евровидения и разнообразных стасов михайловых! Я, к примеру, с энтузиазмом принял предложение Ольги Шотландия и, поглаживая седеющую бороду, стал придумывать сюжеты. К стартовой «Истории Луны» не придумалось – эта пьеса для меня скорее презентация обновленного саунда группы. «Сиринкс среди звезд» и «Жадный родственник Лепрекон» помешали «творческой фантазии» своими слишком конкретными названиями, да и излишняя осведомленность в греческой и ирландской мифологии тут ни к чему, только мешает, – думаю, у детей, не обремененных этим грузом должно получиться лучше. Кстати, «Жадный родственник Лепрекон» вместе с «Кузнецом» показались наиболее чистыми образцами прог-рока во всем альбоме. «Путешествие Колобка, или 80 дней по сусекам» - самая этнически русская (даже с прямой цитатой) сказка, но и она звучит с ироничным английским акцентом. А вот «Старик Елозий и Леший» увиделись мне в духе «Родственных душ» О.Генри – очень мирно и дружелюбно пообщались в дремучем лесу старикан Елозий с местным аборигеном, а драматизм музыки в середине пьесы я отнес на счет описания мучающих обоих зловредных болячек. «Кто принес ягоды?» - самая «фильммузыкальная» пьеса альбома: все очень образно: гурьбой пошли ребята в лес, разбрелись по нему, а вот ягод не принес никто - каждый нашел в лесу свое маленькое чудо. «О чем молчит павлин (Восточная)» резко выделяется на англо-русском музыкальном фоне своей ориентальной экзотикой. О чем молчит павлин? Понятно, о гаремных тайнах…Тьфу, забыл, что рекомендовал этот диск детям! Ладно, пусть помолчит о любой из сказок «Тысячи и одной ночи» в адаптированном для детей варианте…

Что-то не сильно похоже на рецензию у меня получилось… Разошелся, понимаешь, увлекся. Что поделать! Сказки, да еще лунные народные, – околдовали… Ничуть об этом не жалею! Ольга, расскажи еще!

© 2018 ArtBeatMusic

8 tks / 41 mins

(Ольга Шотландия – флейта, блокфлейты, тин висл, мандолина, спринг драм, звуковые эффекты, VSTi; Андрей Шашков – бас-гитара, басовая блокфлейта, вокал; Роман Смирнов – гитары, стиральная доска oldschoolcustom, вокал; c участием: Павел Булак – клавишные (3); Григорий Шелехов – барабаны (3, 7); Александр Коваль – барабаны (4, 8); Шахид Рашид – вокал (8);)

Линк предоставила Ольга Шотландия

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок

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