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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Acute Inflections - The Brave

стиль:
07.01.2018

Acute Inflections - The Brave
Разные работы попадают в наши «CD-Обзоры». Иногда это проекты музыкантов, которых знает весь мир, иногда – дебюты тех, кто только делает первые шаги по лестнице, ведущей вверх. Дебютный ЕР нью-йоркского дуэта Acute Inflections, выпущенный самими артистами, относится именно к такой группе релизов. Дуэт этот, состоящий из певицы Илесеа Дуглас и контрабасиста Садики Пьера, начал выступать в 2013 году. Но до того, каждый из участников дуэта прошел свой непростой путь.

Илесеа пела с детства. Как для многих афроамериканских вокалисток, ее путь начинался с пения в церкви. Став постарше, она училась классическому вокалу, а джазом увлеклась позднее. Но в равной степени увлекали Дуглас и танец, и актерское мастерство. Естественным образом сумма всех этих увлечений привела ее в шоу-спектакли, сначала вне Бродвея, а затем и на подмостки бродвейских театров. Интерес к джазу в сочетании с талантом привел ее и в целый ряд ведущих нью-йоркских джаз-клубов. У ее будущего партнера Садики Пьера тринидадские корни. Интерес к игре на контрабасе у него тоже проснулся рано, причем Садики было интересно играть все – от джаза и латины до ритм-энд-блюза и академической музыки. Именно в классике он подавал определенные надежды. Однако, делом своей жизни он музыку, тем не менее, не видел. Садики выбрал … авиационный колледж и стал профессиональным пилотом. Какое-то время он продолжал играть на любительском уровне, но затем прервал все отношения с музыкой на целых десять лет. Лишь встреча с Илесеа Дуглас заставила его вернуться к музыке в составе Acute Inflections.

Избранный Илесеа и Садики формат имеет в джазе славных предшественников. Достаточно вспомнить легенду боп-вокала Шейлу Джордан, одной из первых начавшую петь только в сопровождении акустического контрабаса. Acute Inflections оказался удачным сочетанием, привлекшим внимание самой разной публики. Сегодня дуэт имеет постоянный ангажемент в одном из нью-йоркских отелей, выступает на свадьбах, корпоративных праздниках, словом, ведет обычную и трудную жизнь профессиональных музыкантов в городе, где конкуренция чрезвычайно высока. Первый диск, который они подготовили, - это, безусловно, серьезный шаг к новым горизонтам.

В The Brave музыканты включили семь композиций из своего репертуара. Это преимущественно популярные песни неджазовых авторов, которые они исполняют в джазовом ключе: тут и L-O-V-E Берта Кемпферта, и Kiss Принса, и Back to Black Эми Уайнхауз, и No Ordinary Love Сэйд. Назвали же они свой мини-альбом по оригинальной и интересной версии знаменитого американского гимна The Star-Spangled Banner, которую они исполняют под названием The Brave. У Илесеа мелодичный высокий голос, а актерский опыт позволяет ей придавать особую драматичность каждой песне. Садики прекрасно чувствует ритмический характер композиций, и его контрабас очень чутко ведет диалог с голосом певицы. Нередко Садики использует его корпус, как ударный инструмент, и тогда кажется, что Илесеа сопровождает настоящая ритм-группа. Acute Inflections – несомненно талантливый дуэт. Кто знает, возможно The Brave станет для него настоящим прорывом к новым высотам?

© 2017 Acute Inflections

7 tks / 36 mins

(Elasea Douglas – voc; Sadiki Pierre – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Тринидад и Тобаго
музыкальный стиль
мэйнстрим
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