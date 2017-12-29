Jim Gelcer - Melodies Pure and True

Если вам почудилось в обложке альбома Джима Гельцера Melodies Pure and True что-то психоделическое, то вы не ошиблись. Программа альбома построена на джазовых интерпретациях популярной музыки разных направлений как раз того периода, когда психоделия была на пике – 60-х и начала 70-х годов прошлого века. При этом сам Гельцер, певец и барабанщик в одном лице – сочетание не слишком частое, выглядит настоящим музыкальным хамелеоном – я не вкладываю в это сравнение какой-то негативный огттенок. Наоборот, исполняя в стиле регги Three Little Birds Боба Марли, он идеально перевоплощается в этакого расслабленного растамана с косичками-дредами, в People Get Ready Кертиса Мэйфилда погружается в стихию музыки соул и выглядит стопроцентным афроамериканцем, а в Mercy, Mercy, Mercy Завинула возвращается в лоно джаза. При этом манера пения Джима не выглядит слишком джазовой – скэт-вокалом он не пользуется, свинг в его пении практически не ощутим - в этом плане он больше похож на певца фолк или рок-музыки. Да и репертуар обязывает: помимо упомянутых, тут есть Хендрикс и Кэрол Кинг, Стинг и Билли Престон, Гленн Кемпбелл и Билл Уизерс. Но в каждом случае Гельцер идеально выстраивает драматургию номера в духе именно того стиля, к которому обращается.
Джим – канадский исполнитель, но родился (в 1961 году) и провел раннее детство в Южно-Африканской Республике. В Канаду, а точнее – в Торонто, его семья перебралась в 1968 году. Профессиональным музыкантом Гельцер стал в середине 80-х. Он играл в разных коллективах, писал музыку для кино и телевидения, но свою нишу нашел благодаря другому своему увлечению: Джим Гельцер – завзятый йогин, проживший какое-то время в ашраме, постигая духовные практики. Там он и увлекся киртаном – вокально-танцевальным действом, когда адепт славит своего бога и пением, и танцем. Если вы видели на улицах своего города небольшие группки людей в оранжевом, ритмично распевающих «Харе Рама! Харе Кришна!», пританцовывая при этом, то это и есть киртан в своем самом простом варианте. Гельцер же стал настоящей знаменитостью, смело соединяя киртан с джазом, роком и ритм-энд-блюзом.
Впрочем, по альбому Melodies Pure and True этого не скажешь, здесь только в одном треке, не больше, мне послышались какие-то ориентальные мотивы. Но и того, что есть за эти пятьдесят минут звучания, достаточно, чтобы оценить диапазон талантов певца и барабанщика из Торонто и его коллег по трио – гитариста Рега Швагера и басиста Джорджа Коллера.
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