Jim Gelcer - Melodies Pure and True

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Jim Gelcer - Melodies Pure and True

стиль:
29.12.2017

Jim Gelcer - Melodies Pure and True
Если вам почудилось в обложке альбома Джима Гельцера Melodies Pure and True что-то психоделическое, то вы не ошиблись. Программа альбома построена на джазовых интерпретациях популярной музыки разных направлений как раз того периода, когда психоделия была на пике – 60-х и начала 70-х годов прошлого века. При этом сам Гельцер, певец и барабанщик в одном лице – сочетание не слишком частое, выглядит настоящим музыкальным хамелеоном – я не вкладываю в это сравнение какой-то негативный огттенок. Наоборот, исполняя в стиле регги Three Little Birds Боба Марли, он идеально перевоплощается в этакого расслабленного растамана с косичками-дредами, в People Get Ready Кертиса Мэйфилда погружается в стихию музыки соул и выглядит стопроцентным афроамериканцем, а в Mercy, Mercy, Mercy Завинула возвращается в лоно джаза. При этом манера пения Джима не выглядит слишком джазовой – скэт-вокалом он не пользуется, свинг в его пении практически не ощутим - в этом плане он больше похож на певца фолк или рок-музыки. Да и репертуар обязывает: помимо упомянутых, тут есть Хендрикс и Кэрол Кинг, Стинг и Билли Престон, Гленн Кемпбелл и Билл Уизерс. Но в каждом случае Гельцер идеально выстраивает драматургию номера в духе именно того стиля, к которому обращается.

Джим – канадский исполнитель, но родился (в 1961 году) и провел раннее детство в Южно-Африканской Республике. В Канаду, а точнее – в Торонто, его семья перебралась в 1968 году. Профессиональным музыкантом Гельцер стал в середине 80-х. Он играл в разных коллективах, писал музыку для кино и телевидения, но свою нишу нашел благодаря другому своему увлечению: Джим Гельцер – завзятый йогин, проживший какое-то время в ашраме, постигая духовные практики. Там он и увлекся киртаном – вокально-танцевальным действом, когда адепт славит своего бога и пением, и танцем. Если вы видели на улицах своего города небольшие группки людей в оранжевом, ритмично распевающих «Харе Рама! Харе Кришна!», пританцовывая при этом, то это и есть киртан в своем самом простом варианте. Гельцер же стал настоящей знаменитостью, смело соединяя киртан с джазом, роком и ритм-энд-блюзом.

Впрочем, по альбому Melodies Pure and True этого не скажешь, здесь только в одном треке, не больше, мне послышались какие-то ориентальные мотивы. Но и того, что есть за эти пятьдесят минут звучания, достаточно, чтобы оценить диапазон талантов певца и барабанщика из Торонто и его коллег по трио – гитариста Рега Швагера и басиста Джорджа Коллера.

© 2016 Jim Gelcer

11 tks / 51 mins

(Jim Gelcer – voc, dr; Reg Schwager – g; George Koller – b;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, ЮАР
музыкальный стиль
кроссовер
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2016 г.

Ilia Belorukov & Kurt Liedwart - Sufka

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Россия
Москвич Курт Лидварт, основатель лейбла Mikroton Recordings (Mikroton Digital – его сетевое подразделение) и петербуржец Илья Белоруков плодотворно сотрудничают на ниве экспериментальной музыки с 2009 года. Обзоры работ обоих ...
подробнее
29.12.2017

Impro Orq 07 08 2016 - Angar. Rakav

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Великобритания, Беларусь, Великобритания
Вот и еще раз «Импровизационный (импровизированный?) оркестр» оказался увековечен в каталоге минского сетевого лейбла HAZE. Если альбом Armenian Dots Door (2015) представлял его, как Orq Improvis (при желании, ищите этот обзор ...
подробнее
29.12.2017

Infinite Spirit Quartet - Revisiting Music of the Mwandishi Band

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, фьюжн
  • страна: США
Джазовый рынок переживает эру трибьютов, и оставим специалистам разбор причин этого явления: чего тут больше – уважения и восхищения предшественниками или недостатка свежих идей. Так или иначе, множество новых релизов пестрят ...
подробнее
29.12.2017
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com