Джазмен Шер Остон и его повышенное чувство прекрасного

В декабре 2017 года известный музыкант Шер Остон и его симфонический оркестр делают серию праздничных концертов: 24 декабря устраивают «Рождественский вечер» в одном из самых модных мест Москвы – Backstage Crocus City Hall, а 30 декабря приглашают любителей джаза на концертную программу «Путешествие в мир кино» в Marriott Moscow Royal Aurora. Каждый концерт Шера Остона – это красивый, изысканный вечер, в котором музыка сочетается с другими видами искусства. Шер, вы один из немногих музыкантов Москвы, который не только является автором музыки, но и создателем фестиваля Golden Jazz и концертных вечеров с участием самых известных музыкантов России. Пожалуй, вы покорили музыкальную Москву!
Продолжаю это делать - ведь Москву просто так не покорить. Впервые приехал в Москву в 1999 году. Был проездом на так называемом международном конкурсе «Золотой шлягер», где представлял Узбекистан. На обратном пути мы остановились в Москве где-то на три дня, я решил пойти в Гнесинку, чтобы попробовать поступить. Очень хотелось учиться и жить в Москве. Столица была моей мечтой, космосом. Мой отец учился в Москве, и с детства я видел его московские фотографии. Сам я с первого взгляда влюбился в Москву. На тот момент ничего лучше Москвы я не видел в своей жизни. Я сразу почувствовал московский дух и меня покорила грандиозная, величественная архитектура Москвы. Удалось поступить в Гнесинку?
В Академии Гнесиных, где я был на прослушивании, сказали, что сначала надо в училище поучиться. И я, не оставляя мысли учиться в этом музыкальном вузе, попал на аудиенцию к профессору, величайшему педагогу Владимиру Христофоровичу Хачатурову, который мне очень помог своими советами и рекомендациями. На прослушивании я был единственный человек, который поспорил с профессором, потому что я исполнял музыку ту, которую хотел исполнять, а ее не дослушали. Для того, чтобы эта музыка произвела впечатление – надо было спеть один кусочек песни. До этого кусочка мы не дошли, я спросил: «Можно ли я спою этот кусочек», на что услышал: «Я уже все понял, молодой человек». Возразил: «Нет, я должен вам этот кусочек исполнить». Мне разрешили. Мое пение впечатлило приемную комиссию. Мне сказали: «Все, собирай чемоданы, приезжай в Москву». Но я не смог, потому что надо было служить в армии. А вот через два года приехал, без экзаменов зачислился на первый курс, и по какому-то чудесному стечению обстоятельств, стал учиться в Гнесинке. Какие сюрпризы вы подготовили меломанам на предстоящем «Рождественском вечере»?
Чего стоят музыканты, которые выступят на одной сцене! Это Лариса Долина, Доминик Джокер, Этери Бериашвили, Андрей Баринов, Александра Шерлинг, Александра Белякова, Егор Сесарев, Полина Зизак, Мари Карне, Мария Антиповская, а также солистки Большого Театра OPERA PRIMA. Под аккомпанемент моего оркестра они исполнят лучшие рождественские и новогодние песни из золотого фонда мировой популярной классики. Это будет грандиозный концерт! Чем «Рождественский вечер» будет особенным?
Для нас это будет премьерное выступление. Впервые к биг-бенду добавится струнная группа, и все песни будут звучат в сопровождении симфоджазового состава оркестра. Лариса Долина исполнит прекрасную песню из репертуара Эллы Фицджеральд, 100-летие со дня рождения которой мы отмечаем в этом году. Также песни Эллы Фицджеральд исполнит певица мирового уровня Полина Зизак. Великолепная Юлия Началова исполнит песню из кинофильма «Телохранитель» I Have Nothing из репертуара Уитни Хьюстон. Специальный гость Ренат Ибрагимов исполнит всеми любимый хит «Любовь настала». Постоянный резидент фестиваля GoldenJazz, звезда джазовой сцены России Этери Бериашвили также исполнит песню в честь Эллы. А Доминик Джокер споет песню Стиви Уандера. Что вы будете исполнять с Полиной Зизак?
Сама Полина выбрала песню Come Rain Or Come Shine, и я очень рад, что мы услышим ее прекрасный голос. Также мы исполним известную песню The Lady Is A Tramp. Ее пел и Фрэнк Синатра, и другие исполнители, но самая свежая версия исполнения – Тони Беннетт с Леди Гагой.
Андрей Баринов исполнит композицию из репертуара Фрэнка Синатры A Foggy Day In London Town. Режиссером-постановщиком нашей программы является известный хореограф Родион Барышев, который ставил хореографию для популярного проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия», где я был музыкальным руководителем в 2012 – 13 годах. Также нас будет сопровождать балет из участников этого шоу. Каждый номер будет сопровождаться визуальным рядом, который, как и интерьеры, специально подобран талантливым художником-постановщиком наших проектов Ксенией Рогожкиной. Постараемся оживить песни красивыми воспоминаниями и визуальным сопровождением из любимых фильмов. Создавая большой оркестр, вы понимали, что каждое выступление с ним должно быть грандиозным?
Когда я создавал большой оркестр, мне все сказали, что я сумасшедший. На что я ответил: «Да, вы правы». Но спустя несколько лет, у нас появился большой оркестр, потрясающий, который соответствует всем международным уровням и нормам. Теперь говорят: «Да, это интересно очень, здорово, молодец». Говоря уже о хлопотах, связанных с рождественским вечером, они стоят того! Хочется красивого праздника, который бы остался в памяти. И мы создаем формат музыкального праздника, которого еще не было. Шер, откуда в вас эта жажда красоты?
На этот вопрос ответить одной фразой не получится. Однажды мой друг сказал мне: «Брат мой, у вас (мы общаемся на вы) повышенное чувство прекрасного». Бесспорно, изначально любовь к красоте привила мне мама. Она сама была очень красивая женщина и создавала вокруг себя красоту. Мама делала платья для своих подруг, и в этих нарядах они были первыми красавицами, что помогло им найти свое счастье. Поиск красоты стал и моим наркотиком. Мне нравится окружать себя всем хорошим, качественным, красивым. Если это музыка, то самая красивая, которую только можно услышать. Более того, я стремлюсь эту музыку воспроизводить как можно лучше. Ведь красота – одно из мерил качества. Во все времена человечеству нужна красивая форма. А еще красота означает дисциплину, стабильность, позитив, доброту. Ну и что может быть для музыканта лучшим вдохновением? Многие считают, что музыка и есть высшее проявление красоты.
Выдающийся ученый-психолог Татьяна Черниговская так и говорит: «Наивысшее достижение мозга человека – это музыка». То есть в музыке есть и картины, и эмоции, и терапия, и сочувствие, и боль, и любовь. Я полностью с этим согласен.
Беседовал Константин Филиппов