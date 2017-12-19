От благотворительности к джазу

О деятельности некоммерческой организации «Армянский всеобщий благотворительный союз» (Armenian General Benevolent Union – AGBU) в Армении знают все. И не только в Армении. Штаб-квартира созданного в Каире 15 апреля 1906 года союза находится в Нью-Йорке, филиалы действуют в 31 стране и 74 городах. Созданный изначально с целью помощи армянам всего мира, развитию национальной культуры и науки, сохранению национальной идентичности, Союз в последние годы все больше занимается образовательными, культурными и гуманитарными программами. Бюджет союза формируется благодаря бесчисленным пожертвованиям благотворителей со всего мира. AGBU оказывает серьезную поддержку развитию кино, классической музыки, народной, а в последние год-два и джазу. Концерты любого уровня и направленности проходят в уютном зале, оснащенном высококачественной аппаратурой. Причем, немаловажная деталь - все концерты там бесплатные, надо просто зарегистрироваться при помощи интернета.
Только за прошедшее лето и осень в AGBU прошли концерты ведущих армянских джазовых коллективов –Chiko & Friends, Armen Hiusnunts Quartet, Con Alma, Miqael Voskanyan & Friends … Причем, как правило, это не просто концерты, а своеобразные музыкальные лектории – музыканты представляют музыку, которую они будут исполнять, расказывают об авторах и их произведениях. А члены американской фьюжн группы HUMAN ELEMENT виртуозный бас-гитарист Мэтью Гаррисон и кудесник синтезаторов Скотт Кинзи даже давали там мастер-класс молодым армянским музыкантам.
Несколько дней тому назад, в формате закрытия сезона, там же отыграл великолепный концерт Государственный джаз-оркестр Армении п\у композитора и саксофониста Армена Уснунца. Этот оркестр имеет вот уже почти 80-летнюю историю. Он был создан по прямому указанию правительства Армении в 1938 году и назывался тогда именно «джаз-оркестром». На будущий год, 2018, музыкальная общественность республики будет отмечать 80 лет джаза в Армении, отсчет идет именно с даты образования этого оркестра.
Конечно, за эти годы в оркестре произошли значительные изменения, поменялось несколько поколений оркестрантов. Сегодня состав сосвсем молодой, средний возраст – лет 30, а может и меньше. Но на уровне выступления это никак не сказывается. И его по достоинству смогли оценить в этом году любители джаза России, в тех городах, по которым проходил маршрут гастрольного тура оркестра, закончившийся грандиозным концертом в Международном доме музыки в Москве.
Концерт начался, как и полагается биг-бэнду со стандартов – Эллингтон, Бейси.. Звучание оркестра было идельным! Дело в том, что зал маленький, оркестр играл без электронного усиления, практически весь концерт прошел в акустическом, так сказать, un-plugged варианте и поэтому все было слышно великолепно. Во второй части концерта в ход пошли современные композиции Гордона Гудвина, Куинси Джонса и латиноамериканские стандарты. Молодые участники оркестра демонстрировали отличную выучку и качество звука. Саксофонисты Давид Мелконян, Давид Налчаджян, Дмитрий Арзуманян то и дело заставляли слушателей взрываться апплодисментами. На фантастические соло трубачей Левона Пучиняна и Айка Газаряна, бесшабашные коленца барабанщика Акопа Ордакяна зал отзывался криками «браво!» и «супер!». Отдельно хочется отметить баритон-саксофониста Хачатура Хачатуряна и тромбониста Ваграма Давтяна – они творили чудеса. Ну, а когда сам маэстро Уснунц брал в руки сопрано-саксофон и играл романтические баллады, впору было танцевать в проходах (больше свободного места в зале не было – люди сидели на всем, на чем можно было сидеть, даже на полу и стояли). Как всегда - очень эффектные, красивые, филигранные соло.
Пусть читателя не смущает такое количество прилагательных в превосходных степенях – концерт действительно был потрясающим.
На сей раз оркестр обошелся без вокалистов. 70 минут чистой оркестровой музыки, композиции разных периодов, разных стилистик и все это в прекрасном звучании – что может быть лучше для любителя настоящего джаза!
В эти дни оркестр готовится к заключительному концерту года – традиционному новогоднему. Уверен, что эффект будет такой же. И хочется надеяться, что Армянский всеобщий благотворительный союз и в будущем году продолжит свою политику в вопросе поддержки джазовой музыки в Армении. Армен Манукян