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Главная > премии

Табель о рангах нью-йоркского джаза

стиль:
14.10.2017

Табель о рангах нью-йоркского джаза
Уже пятый год джазовое кабаре-клуб Metropolitan Room совместно с журналом Hot House (существующее с 1982 года издание, старейший журнал о джазе в Нью-Йорке) проводят опросы своих посетителей и читателей соответственно, с целью определить самых любимых в глазах поклонников джаза исполнителей среди живущих и работающих в огромном мегаполисе. Победители этого опроса награждаются специальной премией, так называемой The Fans Decision Jazz Award. Очередная церемония награждения самых популярных джазовых музыкантов Нью-Йорка состоялась 9 октября. Почетную премию получил легендарный джазовый продюсер Джордж Уэйн. Как выглядят эти награды можно увидеть на примере награды для одного из победителей, гитариста Дэйва Страйкера. А вот с полным списком обладателей наград за 2017 год мы знакомим вас ниже:

Альт-саксофон
Adrian Cunningham

Баритон-саксофон
Howard Johnson

Контрабас
Rufus Reid

Кларнет
Dan Levinson

Ударные
Roy Haynes

Джазовый исполнитель
Howard Johnson

Группа
Glenn Crytzer Orchestra

Гитара
Dave Stryker

Орган
Akiko Tsuruga

Фортепьяно
Harold Mabern

Редкие инструменты
Regina Carter

Восходящая звезда (женщины)
Veronica Swift

Восходящая звезда (мужчины)
"King" Solomon Hicks

Тенор-саксофон
Jimmy Heath

Тромбон
Michael Dease

Труба
Bria Skonberg

Вибрафон
Stefon Harris

Новый талант
Alexis Morrast

Вокал (женщины)
Champian Fulton

Вокал (мужчины)
Giacomo Gates

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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