Табель о рангах нью-йоркского джаза

Уже пятый год джазовое кабаре-клуб Metropolitan Room совместно с журналом Hot House (существующее с 1982 года издание, старейший журнал о джазе в Нью-Йорке) проводят опросы своих посетителей и читателей соответственно, с целью определить самых любимых в глазах поклонников джаза исполнителей среди живущих и работающих в огромном мегаполисе. Победители этого опроса награждаются специальной премией, так называемой The Fans Decision Jazz Award. Очередная церемония награждения самых популярных джазовых музыкантов Нью-Йорка состоялась 9 октября. Почетную премию получил легендарный джазовый продюсер Джордж Уэйн. Как выглядят эти награды можно увидеть на примере награды для одного из победителей, гитариста Дэйва Страйкера. А вот с полным списком обладателей наград за 2017 год мы знакомим вас ниже:
Альт-саксофон
Adrian Cunningham
Баритон-саксофон
Howard Johnson
Контрабас
Rufus Reid
Кларнет
Dan Levinson
Ударные
Roy Haynes
Джазовый исполнитель
Howard Johnson
Группа
Glenn Crytzer Orchestra
Гитара
Dave Stryker
Орган
Akiko Tsuruga
Фортепьяно
Harold Mabern
Редкие инструменты
Regina Carter
Восходящая звезда (женщины)
Veronica Swift
Восходящая звезда (мужчины)
"King" Solomon Hicks
Тенор-саксофон
Jimmy Heath
Тромбон
Michael Dease
Труба
Bria Skonberg
Вибрафон
Stefon Harris
Новый талант
Alexis Morrast
Вокал (женщины)
Champian Fulton
Вокал (мужчины)
Giacomo Gates Леонид Аускерн