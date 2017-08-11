Rűka - Pathologies de la rumeur

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Rűka - Pathologies de la rumeur

стиль:
11.08.2017

Rűka - Pathologies de la rumeur
Французский коллектив с совершенно по-русски звучащим названием Rűka не назовешь чисто музыкальным проектом. Это некий свободный союз музыкантов, поэтов, мастеров визуальных искусств, которых объединяет увлечение экспериментальным (читай – авангардным) творчеством, что часто выливается в кроссжанровые проекты, примером чему может служить и представляемый альбом Pathologies de la rumeur (что-то вроде «Патологии слуха»).

Увы, по крайней мере, половину достоинств (или недостатков?) этой работы я оценить не могу из-за полного невежества в части знания французского языка. А слово, причем слово поэтическое, играет тут центральную роль. Фронтменом проекта является Кристоф Виксуз – поэт, актер, скульптор. Обложку альбома украшает его инсталляция с тем же названием: Pathologies de la rumeur. 13 треков альбома – это тексты Кристофа в его же исполнении. Виксуз декламирует свои стихи с необычайной экспрессией, демонстрируя таланты не просто чтеца, а настоящего актера. Повторюсь: к сожалению, оценить эту поэзию я не в состоянии (буклет с текстами к альбому не прилагается), это удел тех, кто понимает по-французски.

Но Pathologies de la rumeur – это не только стихи, но и музыка. Недаром, у проекта Rűka есть еще и подзаголовок: Poesie Sonore. Так что, он вписывается в длинный ряд аналогичных экспериментов по соединению музыки и поэтического слова, с большим или меньшим успехом проводящихся поэтами и представителями авангардного импровизационного джаза в самых разных странах – и в Штатах, и в России, и в Беларуси. В Pathologies de la rumeur рядом с Кристофом – трое музыкантов: Оливье Виснер, оперирующий специально подготовленной гитарой и Bass VI Fender, экс-минчанин Дмитрий Токарев, играющий на контрабасе и KORG MS20 и Франсис Ротштейн, использующий лэптоп и загадочный для меня инструмент под названием турлюзифлон (даже всеведущая Сеть не смогла пояснить, что это такое).

Если жанр поэзии Виксуза остался для меня загадкой, то музыка, в сопровождении которой она звучит, - однозначно атональный, густо насыщенный электронными эффектами и конкретными звуками авангард. Изредка эту плотную звуковую электронно-акустическую ткань контрастно прорезает строго академический пассаж Токарева на контрабасе. Насколько эта музыка гармонирует с декламацией Виксуза – не знаю, мне показалось, что чаще звук тут работает на контрапункте со словом. В общем, этот диск – для тех из наших читателей, кто сочетает любовь к подобному экспериментальному творчеству со знанием французского, они смогут оценить Pathologies de la rumeur в полной мере.

© & (p) 2016 La Follia Madrigal

13 tks / 53 mins

(Christophe Vixouze – reading; Olivier Wiesner – g, Bass VI Fender; Dmitri Tokarev – b, KORG MS20; Francis Rotstein – laptop, turlusiphlon;)

Диск предоставил Dmitri Tokarev

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь, Франция
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2016 г.
Jason Miles - To Grover With Love, Live In Japan Jeff Guthery - Black Paintings Jeff Richman - Sizzle Jenny Maybee / Nick Phillips - Haiku
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com