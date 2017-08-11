Rűka - Pathologies de la rumeur

Французский коллектив с совершенно по-русски звучащим названием Rűka не назовешь чисто музыкальным проектом. Это некий свободный союз музыкантов, поэтов, мастеров визуальных искусств, которых объединяет увлечение экспериментальным (читай – авангардным) творчеством, что часто выливается в кроссжанровые проекты, примером чему может служить и представляемый альбом Pathologies de la rumeur (что-то вроде «Патологии слуха»).
Увы, по крайней мере, половину достоинств (или недостатков?) этой работы я оценить не могу из-за полного невежества в части знания французского языка. А слово, причем слово поэтическое, играет тут центральную роль. Фронтменом проекта является Кристоф Виксуз – поэт, актер, скульптор. Обложку альбома украшает его инсталляция с тем же названием: Pathologies de la rumeur. 13 треков альбома – это тексты Кристофа в его же исполнении. Виксуз декламирует свои стихи с необычайной экспрессией, демонстрируя таланты не просто чтеца, а настоящего актера. Повторюсь: к сожалению, оценить эту поэзию я не в состоянии (буклет с текстами к альбому не прилагается), это удел тех, кто понимает по-французски.
Но Pathologies de la rumeur – это не только стихи, но и музыка. Недаром, у проекта Rűka есть еще и подзаголовок: Poesie Sonore. Так что, он вписывается в длинный ряд аналогичных экспериментов по соединению музыки и поэтического слова, с большим или меньшим успехом проводящихся поэтами и представителями авангардного импровизационного джаза в самых разных странах – и в Штатах, и в России, и в Беларуси. В Pathologies de la rumeur рядом с Кристофом – трое музыкантов: Оливье Виснер, оперирующий специально подготовленной гитарой и Bass VI Fender, экс-минчанин Дмитрий Токарев, играющий на контрабасе и KORG MS20 и Франсис Ротштейн, использующий лэптоп и загадочный для меня инструмент под названием турлюзифлон (даже всеведущая Сеть не смогла пояснить, что это такое).
Если жанр поэзии Виксуза остался для меня загадкой, то музыка, в сопровождении которой она звучит, - однозначно атональный, густо насыщенный электронными эффектами и конкретными звуками авангард. Изредка эту плотную звуковую электронно-акустическую ткань контрастно прорезает строго академический пассаж Токарева на контрабасе. Насколько эта музыка гармонирует с декламацией Виксуза – не знаю, мне показалось, что чаще звук тут работает на контрапункте со словом. В общем, этот диск – для тех из наших читателей, кто сочетает любовь к подобному экспериментальному творчеству со знанием французского, они смогут оценить Pathologies de la rumeur в полной мере. © & (p) 2016 La Follia Madrigal 13 tks / 53 mins (Christophe Vixouze – reading; Olivier Wiesner – g, Bass VI Fender; Dmitri Tokarev – b, KORG MS20; Francis Rotstein – laptop, turlusiphlon;) Диск предоставил Dmitri Tokarev Леонид Аускерн