"Фантастычныя Плыýцы" - Палескiя Рабiнзоны

Не раз доводилось ранее рецензировать импровизационные саундтреки к старым немым фильмам в исполнении Леонида Нарушевича и группы «Князь Мышкин», тем интереснее было впервые встретиться с аналогичной работой другого лидера белорусской импровизационной музыки – Виктора Семашко и группы «Фантастычныя Плыýцы». Основную часть представляемого альбома составляет их саундтрек к неоконченном фильму 1934 года «Палескiя Рабiнзоны», снятому на студии «Белгоскино» режиссерами Иосифом Бахаром и Павлом Молчановым по одноименной книге Янки Мавра.
Но сначала не могу, памятуя о наших читателях за пределами Беларуси, не посвятить несколько слов автору первоисточника. Янка Мавр (Иван Федоров) – прекрасный белорусский писатель, основоположник целого направления в белорусской литературе, наш Майн Рид. Лучшие свои книги он, на мой взгляд, создал в 20-х и начале 30-х годов, до торжества соцреализма на одной шестой части суши. К их числу принадлежит и повесть «Полесские Робинзоны», рассказывающая о приключениях двух юношей, оказавшихся на, казалось бы, необитаемом островке в полесской глуши. Янка Мавр, чудом, на мой взгляд, избежал репрессий в 30-е годы: он был активным эсперантистом (их НКВД изводил под корень за «связи с Западом»), да еще и спиритизмом увлекался. Фильм по его книге шедевром не стал, да и окончен он не был. Кстати, один из режиссеров картины, И.Бахар, в те веселые годы в результате репрессий погиб. Его соавтор П.Молчанов, как и сам Янка Мавр, прожил долгую жизнь и умер в 70-х годах.
В предложенной Семашко и его коллегами звуковой дорожке к фильму, жанр которого мы сегодня определили бы, как «экшн», подстать жанру хватает и динамики, и резких смен настроения, и ярких эпизодов. Много фольклорного вокала в отменном исполнении Романа Яроша и много фортепьянных брейков в исполнении Виктора Семашко. Ленту я не видел, но, как мне кажется, вокальные эпизоды, часто сопровождаемые аккордеоном Алексея Круковского, соответствуют картинам полесской природы, красоте и естественности этого заповедного мира, в то время как фортепьяно больше ассоциируется с приключенческой линией «наши против плохишей». Тридцать пять минут звучания композиции пролетают незаметно, как и положено для качественного «экшн».
Помимо «основного блюда» в альбом вошли еще три композиции. Если стартовая Preludyia с фортепьяно Виктора Семашко на авансцене выглядит действительно неким вступлением к саундтреку, а финальная Vals Balkoűskaha, выдержанная в этническом ключе (очень красивая вещь!) логически к нему примыкает (все три композиции были записаны в конце апреля в Музее Истории белорусского кино), то с пьесой Zvanoćak дело обстоит иначе. Эта запись была сделана двумя месяцами раньше, в другом составе, и, пожалуй, не очень вписывается в контекст альбома. Но удовольствие от фирменной импровизации Семашко на кларнете при точной поддержке Ивкиным (фортепьяно) и Орловым-Шимкусом (контрабас) все же сильнее этой формальной «нестыковки». «Фантастычныя Плыýцы» словно напоминают, что они могут быть очень разными, но неизменно креативными. 2017 4 tks / 45 mins (Viktar Siamašhka – p (tks 1,2), back voc (tk 2), voc (tk 3), bells (tk 3), cl (tks 3,4); Raman Jaraš – voc (tk 2), glockenspiel (tk 2), cl (tk 2), mandolin (tk 2), big dr (tk 2), sapilka (tk 4); Alaksiej Krukoűski – acc (tks 2,4), back voc (tk 2); Darja Zujeva – vi (tks 2,4), back voc (tk 2); Ihar Žaűtkoű – perc (tks 2,4), back voc (tk 2); Volha Fiodarava – voc (tk 3); Eryk Arloű-Šymkus – b (tk 3); Maksim Iűkin – p(tk 3); Kum-Kuma choir (tk 1);) Линк предоставил Виктор Семашко Леонид Аускерн