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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

HLASkontraBAS - HLASkontraBAS

стиль:
06.08.2017

HLASkontraBAS - HLASkontraBAS
По-русски перевод названия этого проекта и одноименного альбома выглядит достаточно постно: «Голос против контрабаса» - ну что это такое? Зато в оригинальном, чешском, варианте есть и прямая рифма, и забавный каламбур, и известная толика лукавства. Какое там противостояние! Голос и контрабас здесь великолепно понимают друг друга, слаженно взаимодействуют и являют слушателю вещи большой эмоциональной силы, интересные как по форме, так и по содержанию. Впрочем, обо всем по порядку.

Участники дуэта HLASkontraBAS, пражане Ридина Ахмедова и Петр Тихи, пришли к совместному проекту уже опытными, искушенными и, кстати, давно знающими друг друга по местной джазовой сцене музыкантами. Ридина, чья не самая славянская фамилия объясняется происхождением (в ее жилах смешана суданская, чешская и еврейская кровь), пела в свое время и джазовые стандарты, но в какой-то момент осознала, что ей тесно в этих рамках. Ее стихией стало силлабическое пение, мало схожее даже с привычным для джаза скэтом. В лице Петра она нашла единомышленника, и голос его контрабаса стал единственным партнером экспрессивного голоса вокалистки.

Правда, в композициях альбома, среди которых половина создана совместно, одна (Life continues) написана Петром, а остальные три - Ридиной, можно подчас услышать несколько контрабасов и несколько женских голосов. При акустическом характере звучания оба исполнителя широко используют loopstation, и тогда, как в композиции Bílá, голос Ридины в высоком диапазоне служит бэкграундом ее же соло в низком. Петр играет преимущественно по-джазовому, пиццикато, но использует и смычок, а подчас превращает свой инструмент в перкуссионный, как, например, в композиции Mustang, где его имитация звука конских копыт служит своеобразным рефреном всей пьесы. Кстати, в мелодике этой же композиции, да и еще в некоторых мне почудилось нечто этническое, и, похоже, не только мне: альбом HLASkontraBAS был удостоен номинации на Anděl Award (чешский эквивалент Грэмми) за 2016-й год в категории world music. Не изучал специально весь номинационный лист «Премии Ангел» (так переводится это название с чешского), но, на мой взгляд, бесспорно, талантливая и необычная работа Петра и Ридины была бы вне конкуренции в категории типа beyond categories.

А в завершение обзора хотелось бы вспомнить цитату из публиковавшегося на наших страницах интервью с легендой бопа, вокалисткой Шейлой Джордан. Она, в частности, вспоминала: «… я ис­полняла целый концерт толь­ко в сопровождении контра­баса, не одну песню, а целый вечер — только голос и кон­трабас. Такого еще никто не делал. Никто даже не подозре­вал, что это возможно. И все говорили: "Что? Ты сошла с ума! А где ударник? Где форте­пьяно?" и так далее... А я только отвечала: "У меня в голове, ре­бята! Они у меня в голове! Фор­тепьяно и ударные — у меня в голове!" Похоже, оригинальный чешский дуэт развивает эти идеи: в головах у Петра и Ридины играет целый оркестр и они талантливо «транслируют» его звучание и публике, и критикам.

(с) 2016 Poli5

8 tks / 41 mins

(Ridina Ahmedová – voc, loopstation; Petr Tichý – b, loopstation;)

Линк предоставила Ridina Ahmedová

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
страна
Чехия
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