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Главная > обзоры > издано в 2006 г.

Samy The Fish - Samy The Fish

стиль:
05.08.2017

Samy The Fish - Samy The Fish
Прошлое всегда оставляет следы. Оно продолжает жить в жизненном опыте людей, участников тех или иных событий. Оно всегда с ними в настоящем и способно влиять на будущее. И, разумеется, прошлое оставляет еще и следы материальные. В 2003 году во Франции трое музыкантов – клавишник и вокалист Сэмюэль Луиджи, гитарист японского происхождения Аюму Мацуо и басист белорусского происхождения Дмитрий Токарев - создали проект Samy The Fish. Их трио просуществовало, насколько мне известно, до 2008 года. В 2006 году Samy The Fish выпустили свой одноименный альбом. Потом каждый из участников трио пошел своим путем. Дмитрий Токарев, презентовавший мне этот диск, к примеру, играет сегодня совершенно другую музыку, но, слушая ее, я отдаю себе отчет, что корни его творчества уходят и в Samy The Fish, и в еще более далекое академическое минское прошлое…

А сам по себе альбом Samy The Fish, на мой вкус, вполне интересно слушать и сегодня. Сделан он на стыке современной импровизационной музыки, которую мы по привычке именуем джазом, прог-рока и хип-хопа. Современная музыкальная культура приучила автора сих строк не удивляться самым неожиданным коктейлям, а данная смесь выглядит вполне достойно. Большая часть песен, исполняемых Луиджи, - это, так сказать, рфп – ритмизированная французская поэзия (по аналогии с рэпом, возникшим в афроамериканской культуре). Понятно, к традиционному французскому шансону отношения она не имеет. Моя беспомощность во французском языке помешала разобраться с текстами песен (все они включены в буклет к альбому и только The Middle Way является англоязычной), но, насколько я понял, тут представлена не только любовная лирика (I Need Your Love), но и песни, поднимающие проблемы социальные (Big Mak, La Frontiere). В ряде треков (I Need Your Love, Jouir) впечатляют партии контрабаса, которые Токарев исполняет, играя смычком. Мацуо, который в этом альбоме делит внимание между гитарой и ударной установкой, как гитарист запомнился своей работой в The Middle Way и в целом, драйв, постоянно присутствуюший в альбоме – во многом его заслуга. Но основой звучания трио я назвал бы все же клавишные, которые обслуживают и Сэмюэль, и Дмитрий, а самой показательной в этом смысле – самую яркую, на мой вкус, композицию The Middle Way. Не только английским текстом, но и всем звуковым ландшафтом и она, и следующая композиция Onirique Attaque (единственный кавер альбома) навеяли какие-то флойдовские ассоциации. Кстати, в этих треках Луиджи предпочел традиционную манеру вокала.

Не могу сказать, почему музыканты решили, что их совместный проект не имеет дальнейшей перспективы. Но, судя по его материальному следу в виде представляемого альбома, этой страницы своей жизни никому из участников трио стыдиться не приходится. Найти этот диск сегодня почти не реально, а вот услышать, благодаря могуществу Сети, можно:

https://soundcloud.com/samythefish

© 2006 Samy The Fish / Seaweed Music

10 tks / 52 mins

(Samuel Luiggi – Fender Rhodes, voc; Ayumu Matsuo – g, dr; Dmitri Tokarev – b, Korg MS 20;)

Диск предоставил Dmitri Tokarev

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кроссовер, прог-рок, фанк
страна
Беларусь, Франция, Япония
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