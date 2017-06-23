Диксиленд в королевстве свинга (История джаза от Timeless)

Тридцатые годы считаются "эрой свинга", когда джаз, временно притихший в период Великой депрессии, стал почти исключительно танцевально-развлекательным жанром для молодежи. Биг-бэнды, во главе с действительно великими джазменами, такими, как Бенни Гудмен, Джек Тигарден, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Арти Шоу, Глен Миллер и другие, свинговали с непревзойденной мощью, обеспечиваемой более, чем десятью музыкантами духовой секции и ритм-группой, причем играли они по нотам, расписанным по партиям аранжировщиком, который являлся чуть ли не главным участником оркестра. Исключений было очень немного — все знают, что в бэнде Эллингтона парттуры никогда тщательно не выписывались, и это шло только на пользу, но Дюк был гением в своем роде. Импровизационный, более свободный по форме новоорлеанский стиль стал почти музейным раритетом, музыкой ушедшей эпохи.
Так принято полагать, и так было на самом деле, но в то время происходили еще и другие очень интересные и неожиданные события. В 1935 году молодого канадца Дика Робертсона (Dick Robertson), певца, который уже был неплохо известен в Нью-Йорке и даже гастролировал и записывался в Лондоне, пригласили работать в только что созданную компанию "Decca". Ему предложили собрать для себя аккомпанирующий бэнд и записать несколько популярных песен именно в "старой доброй манере". На протяжении последующих семи лет не проходило месяца без того, чтобы Дик Робертсон со своим ансамблем не собирался в нью-йоркской студии "Decca" для записи. В его бэнде, по сути, обычном диксиленде, подобные которым появились в огромном количестве в 40-х, играли одни из самых лучших джазменов того времен, например: корнетист Бобби Хакетт (Bobby Hackett), онитавшийся продолжателем стиля Биска Бейдербека, тромбонист Эл Филбурн (AI Philbum), позже прославившийся в составе "California Ramblers", ударник Стен Кинг (Stan King), кларнетист Дон Уатт (Don Watt) и пианист Фрэнк Синьорелли (Frank Signorelli), бывший участник "Original Dixieland Jazz Band" и "Original Memphis Five".
Это, разумеется, неполный список всех музыкантов, прошедших через этот проект, нельзя не упомянуть, скажем, Джека Тигардена (Jack Teagarden), ненадолго сменившего в 1938 году Филбурна. Но вот что касается репертуара, то здесь все не так очевидно, как может показаться с первого взгляда. Почти все песни, которые поет Робертсон — это самые популярные баллады родом с Тин Пэн Элли. Их исполняли в то время все, кому не лень, но большинство интерпретаций было банально и "пересахарено", а аранжировки представляли собой нечто, весьма далекое от настоящего импровизационного джаза.
Совсем иное у Дика Робертсона. Он не копирует никого из популярных исполнителей того времени, и делает простые, но действительно джазовые инструментовки, на фоне которых очень выигрышно звучит его вокал — чистый, с прекрасной дикцией баритон с задушевными интонациями и необходимым минимумом свинга. Он не старается очаровать слушателя особыми манерами и тембром голоса, а, скорее, покоряет его "домашним", несколько расслабляющим саундом. Сочетание легкой, слегка юморной манеры вокалиста, соответствующей духу времени, и ненасыщенного импровизационного аккомпанемента приятно удивляет даже сейчас; спустя шестьдесят лет. Судя по количеству записей бэнда, они пользовались изрядным успехом, работая в эпоху свинга в несколько нетипичной для нее манере, хотя иногда случались и "проколы". Например, популярнейшие любовные песенки "It Looks Like Rain In A Blossom Chenry Lane" и "Roses In December", записанные в их исполнении в Нью-Йорке, но изданные в Англии, не пришлись по вкусу тамчшней публике именно из-за того, что она предпочитала джазовым версиям те, которые в музыкальной индустрии носили название “schmalz", т.е. попросту предельно попсовые. Американская аудитория, уже в массе своей приученная к джазу, воспринимала тогда стиль Робертсона более благосклонно, а время к тому же показало, что его версии популярных песенок благополучно пережили конкурентов, которых давно уже никто и не помнит.
Собственно говоря, эти записи во многом любопытны и благодаря удачным инструментальным соло. Бобби Хакетт и в особенности Эл Филбурн создают подлинно джазовый саунд и во многих вещах импровизируют просто блестяще. А трубач Джонни МакГи (Johnny McGhee), заменивший Хакетта на нескольких сетах записи, так и вообще оказался чуть ли не лучше его самого — наглядный пример того, как исчезают настоящие таланты — он ведь так и остался малоизвестным исполнителем...
Карьера Дика Робертсона в грамзаписи (впрочем, не его одного) закончилась, когда в 1942 году в США американским профсоюзом музыкантов был введен пресловутый запрет за грамзаписи. Он продлился довольно долго, около двух лет, и, когда его отменили, оказалось, что за это время вкусы публики изменились — она стала предпочитать популярные вокальные ансамбли и таких певцов (и певиц), чья физическая привлекательность была явно выше их вокальных данных. Джаз же становился более инструментальным, "корневым", появилась новая "штучка" под названием "боп”, которая завладела умами многих фанов. Уникальная смесь свинга и диксиленда с романтичным, слегка комичным, но не слащавым вокалом, которую делал Робертсон, больше не пользовалась спросом.
Он продолжал изредка выступать, и в общем не без успеха, но больше никогда не добился той известности, которая была у него в золотой период с 1935 по 1942 год. Робертсон прожил долгую жизнь, увидел расцвет и закат новых джазовых стилей и умер в конце 80-х в возрасте более восьмидесяти лет. Из нескольких сотен сохранившихся его записей на этой пластинке представлены двадцать четыре — из числа самых удачных.
По материалам "Тmeless Records" подготовил Евгений ДОЛГИХ