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Диксиленд в королевстве свинга (История джаза от Timeless)

стиль:
23.06.2017

Диксиленд в королевстве свинга (История джаза от Timeless)
Тридцатые годы считаются "эрой свинга", когда джаз, временно при­тихший в период Великой депрессии, стал почти исключительно тан­цевально-развлекательным жанром для молодежи. Биг-бэнды, во главе с действительно великими джазменами, такими, как Бенни Гуд­мен, Джек Тигарден, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Арти Шоу, Глен Миллер и другие, свинговали с непревзойденной мощью, обеспечи­ваемой более, чем десятью музыкантами духовой секции и ритм-группой, причем играли они по нотам, расписанным по парти­ям аранжировщиком, который являлся чуть ли не главным участни­ком оркестра. Исключений было очень немного — все знают, что в бэнде Эллингтона парттуры никогда тщательно не выписывались, и это шло только на пользу, но Дюк был гением в своем роде. Импро­визационный, более свободный по форме новоорлеанский стиль стал почти музейным раритетом, музыкой ушедшей эпохи.

Так принято полагать, и так было на самом деле, но в то время про­исходили еще и другие очень интересные и неожиданные события. В 1935 году молодого канадца Дика Робертсона (Dick Robertson), певца, который уже был неплохо известен в Нью-Йорке и даже гастролировал и записывался в Лондоне, пригласили работать в только что созданную компанию "Decca". Ему предложили собрать для себя аккомпанирую­щий бэнд и записать несколько популярных песен именно в "старой доброй манере". На протяжении последующих семи лет не проходило месяца без того, чтобы Дик Робертсон со своим ансамблем не соби­рался в нью-йоркской студии "Decca" для записи. В его бэнде, по сути, обычном диксиленде, подобные которым появились в огромном ко­личестве в 40-х, играли одни из самых лучших джазменов того времен, например: корнетист Бобби Хакетт (Bobby Hackett), онитавшийся про­должателем стиля Биска Бейдербека, тромбонист Эл Филбурн (AI Philbum), позже прославившийся в составе "California Ramblers", удар­ник Стен Кинг (Stan King), кларнетист Дон Уатт (Don Watt) и пианист Фрэнк Синьорелли (Frank Signorelli), бывший участник "Original Dixieland Jazz Band" и "Original Memphis Five".

Это, разумеется, неполный список всех музыкантов, прошедших че­рез этот проект, нельзя не упомянуть, скажем, Джека Тигардена (Jack Teagarden), ненадолго сменившего в 1938 году Филбурна. Но вот что касается репертуара, то здесь все не так очевидно, как может пока­заться с первого взгляда. Почти все песни, которые поет Роберт­сон — это самые популярные баллады родом с Тин Пэн Элли. Их исполняли в то время все, ко­му не лень, но большинство ин­терпретаций было банально и "пересахарено", а аранжировки представляли собой нечто, весь­ма далекое от настоящего импро­визационного джаза.

Совсем иное у Дика Робертсо­на. Он не копирует никого из по­пулярных исполнителей того вре­мени, и делает простые, но дейст­вительно джазовые инструмен­товки, на фоне которых очень вы­игрышно звучит его вокал — чис­тый, с прекрасной дикцией бари­тон с задушевными интонациями и необходимым минимумом свинга. Он не старается очаровать слушателя особыми манерами и тембром голоса, а, скорее, покоряет его "домашним", несколько рас­слабляющим саундом. Сочетание легкой, слегка юморной манеры во­калиста, соответствующей духу времени, и ненасыщенного импрови­зационного аккомпанемента приятно удивляет даже сейчас; спустя ше­стьдесят лет. Судя по количеству записей бэнда, они пользовались из­рядным успехом, работая в эпоху свинга в несколько нетипичной для нее манере, хотя иногда случались и "проколы". Например, популяр­нейшие любовные песенки "It Looks Like Rain In A Blossom Chenry Lane" и "Roses In December", записанные в их исполнении в Нью-Йорке, но изданные в Англии, не пришлись по вкусу тамчшней публике именно из-за того, что она предпочитала джазовым версиям те, которые в му­зыкальной индустрии носили название “schmalz", т.е. попросту пре­дельно попсовые. Американская аудитория, уже в массе своей при­ученная к джазу, воспринимала тогда стиль Робертсона более благо­склонно, а время к тому же показало, что его версии популярных пе­сенок благополучно пережили конкурентов, которых давно уже никто и не помнит.

Собственно говоря, эти записи во многом любопытны и благодаря удачным инструментальным соло. Бобби Хакетт и в особенности Эл Филбурн создают подлинно джазовый саунд и во многих вещах им­провизируют просто блестяще. А трубач Джонни МакГи (Johnny McGhee), заменивший Хакетта на нескольких сетах записи, так и во­обще оказался чуть ли не лучше его самого — наглядный пример то­го, как исчезают настоящие таланты — он ведь так и остался малоиз­вестным исполнителем...

Карьера Дика Робертсона в грамзаписи (впрочем, не его одного) закончилась, когда в 1942 году в США американским профсоюзом му­зыкантов был введен пресловутый запрет за грамзаписи. Он продлил­ся довольно долго, около двух лет, и, когда его отменили, оказалось, что за это время вкусы публики изменились — она стала предпочи­тать популярные вокальные ансамбли и таких певцов (и певиц), чья физическая привлекательность была явно выше их вокальных данных. Джаз же становился более инструментальным, "корневым", по­явилась новая "штучка" под названием "боп”, которая завладела ума­ми многих фанов. Уникальная смесь свинга и диксиленда с романти­чным, слегка комичным, но не слащавым вокалом, которую делал Ро­бертсон, больше не пользовалась спросом.

Он продолжал изредка выступать, и в общем не без успеха, но больше никогда не добился той известности, которая была у него в золотой период с 1935 по 1942 год. Робертсон прожил долгую жизнь, увидел расцвет и закат новых джазовых стилей и умер в конце 80-х в возрасте более восьмидесяти лет. Из нескольких сотен сохранив­шихся его записей на этой пластинке представлены двадцать четы­ре — из числа самых удачных.

По материалам "Тmeless Records" подготовил Евгений ДОЛГИХ


авторы
Евгений ДОЛГИХ
музыкальный стиль
традиционный джаз
страна
США
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