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Главная > обзоры > издано в 2015г.

Daniel Dickinson - A Gathering Foretold

стиль:
16.06.2017

Daniel Dickinson - A Gathering Foretold
Фотографий этого симпатичного молодого человека, запечатленного на обложке альбома, мне раньше видеть не доводилось, а вот слушать уже имел удовольствие: альт-саксофонист Дэниэл Дикинсон участвовал в записи альбома своего земляка (он тоже живет в Джексонвиле, Флорида) барабанщика Лэрри Уилсона. Но там Дэниэл был сайдменом, а вот A Gathering Foretold - его первый проект в качестве лидера, и, естественно, именно он здесь выдвинут на авансцену.

Талант этого музыканта уже заслужил внимание специалистов. Еще в 2011 году Дикинсон был отмечен специальной премией для выдающихся солистов такого авторитетного издания, как журнал DownBeat. Его мастерство в игре на альт-саксофоне слушатель может оценить уже по стартовому треку Cry Of The Wolf, где он с коллегами устроил настоящий бэттл для духовых инструментов. Это, кстати, одна из немногих композиций, где Дэниэл не является автором – эту тему сочинил тромбонист его ансамбля Майкл Диз. Ансамбль, кстати, довольно большой – Дикинсон управляет командой из девяти музыкантов, пять из которых - духовики. В ритм-группе помимо непременной связки контрабас – ударные присутствуют как фортепьяно, так и гитара. В одном треке, при исполнении собственной композиции Voyage to Somewhere, постоянного пианиста Джошуа Боулуса сменил Крисчен Сэндс и, надо сказать, сыграл очень вдохновенно.

Лидер Дэниэл Дикинсон вообще человек «не жадный»: он дает своим музыкантам достаточно пространства и времени для демонстрации собственного мастерства. Так что, слушая альбом, отмечаешь практически каждого. Лично мне особенно понравился трубач Альфонсо Хорн. Ну, и, конечно же, сам Дикинсон – и как инструменталист, и как композитор. Красивый звук, отменная техника и энергетика его игры весьма впечатляют. Из семи пьес Дикинсона выделяются, на мой взгляд, Dandelion Wine и титульная композиция. Кстати, в переводе на русский ее (и альбома) название означает «Сборник предсказаний». Не знаю, какой смысл вкладывал Дэниэл в это название, но то, что A Gathering Foretold предсказывает Дикинсону многообещающее будущее, по-моему, очевидно.

© & (p) 2015 Sound Of Purpose – UOJ Productions

11 tks / 68 mins

(Daniel Dickinson – as; Christian Sands – p (tk 9); Joshua Bowlus – p; Michael Dease – tb; Ulysses Owens, Jr. – dr; Barry Greene – g; Reuben Rogers – ac. b; Mercedes Beckman – bars; Alphonso Horne – tp; Juan Rollan – ts;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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