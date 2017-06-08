Joe Mongelli and the Cape Jazz Crew - WashАshore

Кейп Код или Мыс Трески, полуостров близ Бостона, - знаменитое место в истории США. Именно тут пристал когда «Мейфлауэр» с первыми пилигримами из Англии. Сегодня джаз играют, разумеется, и здесь. Трубач, композитор и аранжировщик Джо Монгелли так и назвал ансамбль музыкантов, ассистировавших ему в записи альбома WashАshore, – «Джазовая команда с Кейп Кода». Опытный музыкант, он в свое время окончил известную Manhattan School Of Music и именно тогда увлекся джазом. Среди его джазовых наставников были такие знаменитости, как Дон Себески и Джимми Джуффри. Позже Монгелли играл и сочинял самую разную музыку: увлекался smooth-джазом, new age, техно. Однако, его новый альбом WashАshore сделан в лучших традициях straight ahead джаза.
Джо составил программу этого альбома из известных джазовых стандартов разных времен: Эллингтон (I Got It Bad) тут соседствует с Хэнкоком (Watermelon Man), Сонни Роллинс (Doxy) – с Милтом Джексоном (Bag’s Groove) и так далее. Слушатель сможет оценить тут его таланты аранжировщика, а не композитора, - ну и, конечно же, трубача (флюгельгорниста) и бэнд-лидера. Ансамбль Монгелли в своей основе – это классическое фортепьянное джазовое трио с солирующим лидером – духовиком. В отдельных треках Стиви Лангоне сменял за ударной установкой Барт Вейсман, а в двух композициях к «основному составу» присоединялись то гитарист Алан Клингер (Beautiful Love Янга), то флейтист Брюс Эббот (Doxy). Очень многое в саунде трио зиждется на отличном взаимопонимании между Монгелли и его пианистом Фредом Бойлом: слушатель ощутит это уже с первых фраз стартовой I Got It Bad.
Аранжировки Монгелли и его манера игры на трубе, выдающая заметное влияние Чета Бейкера и Майлса Дэвиса, окрашивают почти все композиции альбома в холодновато-элегантную стилистику кул-джаза. Лишь в отдельных пьесах, например, в When I Fall In Love, атмосфера несколько «теплеет». Правда, это не классический кул 40-х – 50-х годов прошлого века: Монгелли –музыкант наших дней, располагающий всем арсеналом современных выразительных средств и умело им владеющий. Так что, перед нами, скорее, образчик этакого «нео-кула», спокойная, вдумчивая, красивая музыка, которую очень приятно послушать, расслабившись, вечером после трудного дня. © 2016 Joseph Mongelli 10 tks / 71 mins (Joe Mongelli – flg, tp, Fred Boyle – p; Ron Ormsby – b; Steve Langone (tks 1,2,5-7, 9,10), Bart Weisman (tks 3,4,8) – dr; Alan Clinger – g (tk 6); Bruce Abbott – fl (tk 4);) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид Аускерн