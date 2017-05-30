Meniscus - Refractions

Сочетание эмбиента с прог-роком – не самый частый вариант в потоке разнообразной музыкальной продукции. И если не являешься завзятым фэном именно такой музыки, оно может поначалу показаться непривычной. Возможно поэтому, слушая стартовый и самый длинный трек этого альбома Doom и не без интереса внимая неторопливо разворачивающимся в наушниках звуковым пейзажам, я все время подсознательно ожидал, что это только вступление, пусть и растянутое во времени, и вот-вот начнется что-то основное… Не дождался. На адаптацию к стилистике музыки группы Meniscus и принятие предложенных «правил игры» ушло два трека, уже Overhang воспринимался с удовольствием, а дальше все шло по нарастающей. Порадовал Fingers с изящной сменой музыкальных темпов и настроений, красивыми гитарными партиями и тонким использованием электроники, понравился Daturas, безоговорочно принял Head Rush и Hamster с постоянным нагнетанием напряжения, мастерским использованием гитарных лупов и затейливыми ритмическими фигурами ударных. На мой вкус, это были лучшие вещи диска. Впрочем, затем прослушав начало альбома еще раз, оценил по достоинству и Doom, и Simulation.
Таким я услышал Refractions, второй альбом австралийской группы Meniscus из Сиднея. Образовалась она довольно давно, еще в 2005 году, дебютировала EP в 2007 году, а в 2011 выпустила первый полноформатный альбом War Of Currents. Затем последовал продолжительный перерыв в записях, и вот в 2016 году Meniscus в обновленном составе (с новым ударником) порадовал заждавшихся поклонников новым проектом. Записали его гитарист Даниэль Орешкович, басистка Эллисон Керджин и барабанщик со знаменитой актерской фамилией Алекс О’Тул. Впрочем, Meniscus включает в свой состав еще одного человека – Мартина Вонга. В записи мы его не услышим, он отвечает за визуальные эффекты на концертах группы. Слушая образную музыку австралийцев, понимаешь, что роль этого человека в сценическом воплощении общих замыслов действительно должна быть весьма заметной. Если вы не рассчитываете попасть на концерт Meniscus во время их туров в самой Австралии и за ее пределами, послушайте Refractions – пусть воображение доскажет вам все остальное.