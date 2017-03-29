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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

ТОПОТ Аркестра - ТОПОТ Аркестра

стиль:
29.03.2017

ТОПОТ Аркестра - ТОПОТ Аркестра
Если недавняя рецензия на изданный лейблом ТОПОТ альбом группы «Бром» представляла близких друзей и единомышленников группирующейся вокруг этой московской независимой фирмы авангардистской тусовки, то «ТОПОТ Аркестра» - это, так сказать, плоть от плоти, кровь от крови, своеобразная визитная карточка самого лейбла, его home band, заметно шире представляющий круг близких ему музыкантов. Альбом был записан практически год назад, в марте 2016 года в Москве, а широкой публике представлен только сейчас. За год состав его уже несколько видоизменился, а тогда он представлял из себя октет, в который вошли музыканты из различных коллективов. Двое, трубач Константин Сухан и барабанщица Оксана Григорьева, имели в свое время отношение к «Брому», а басист Дмитрий Лапшин играет там и сегодня. Второй басист (кстати, не тривиальный вариант состава - с двумя бас-гитарами) Антон Колосов играет в ByZero, второй духовик, баритон-саксофонист Сергей Храмцевич, - в Godse. Вокалист группы Михаил Цыпин известен по команде «Бензольные Мертвецы», гитарист Дмитрий Кузовлев – «Рудольф», а перкуссионист Феликс Микенский - Lichna Nega. Перечислив состав, констатируем, что октет обошелся в этом проекте без клавишных.

Похоже, повлиял на формирование «ТОПОТ Аркестра» и еще один коллектив. По крайней мере, вторая часть его названия, «Аркестра», явно отсылает к легендарному авангардисту и мистификатору Сан Ра, также применявшему именно такой вариант написания слова «оркестр». А как насчет музыки, есть ли тут сходство, - спросит читатель, желающий быстрее подобраться к сути. Вы знаете, есть. Как, впрочем, и с очень многими и очень разными стилистиками. «ТОПОТ Аркестра» - это некий постмодернистский коллаж, в котором можно отыскать практически что угодно. При этом коллаж весьма добротен, все в нем ладно пригнано, «швы» незаметны, и единое целое впечатляет. Особенно показательны в этом плане первые две пьесы (всего их в альбоме четыре, первые три – длиной за десять минут каждая, а вместо названий использованы графические значки). В стартовой с места в карьер гонит композицию вперед лихой ритм, сопровождающий сначала эффектное фри-джазовое соло трубы, переходящее в коллективную энергичную импровизацию, а затем ее же диалог с баритон-саксофоном. Вторая пьеса стартует иначе: экспериментально-психоделическое начало с шумами, бренчанием, другими эффектами, из этого хорошо организованного сонористического хаоса всплывает тревожный вибрирующий голос трубы, поддержанный гитарой. Потом ритм становится более упорядоченным, инструменты, кажется, находят общий язык и даже в какой-то момент выдвигают на авансцену ударные для небольшой сольной прогулки. Финал же превращает композицию в своеобразное рондо, вновь низвергая саунд в экспериментальную пучину. Отдельная песня (не могу удержаться от каламбура) – это вокал Цыпина. Иногда это действительно пение, то по-русски, то на несуществующем квази-англо-испанском языке, иногда рэп, а иногда взвизги, писки и другие испытания связок на прочность. Я не слишком вслушивался в тексты, даже там, где они носили осмысленный характер, полагая голос Михаила еще одной, и весьма немаловажной звуковой краской в палитре «ТОПОТ Аркестра». Бенефисом вокалиста стала, на мой взгляд, третья композиция, где ему было предоставлено больше всего пространства.

Вот такой «ТОПОТ Аркестра». Хотите – любите-жалуйте, хотите, залечив аллергию от такого звучания, - избегайте этой команды в дальнейшем. А вот раз послушать обязательно стоит: во-первых, поймете, чем живет-дышит данный сегмент московского околоджазового (это не я, это они сами так себя называют) авангарда, а во-вторых, собственные уши важнее всего вышенаписанного. Доверяйте себе!

(с) 2017 ТОПОТ
4 tks / 45 mins
(Михаил Цыпин – голос; Константин Сухан – труба; Сергей Храмцевич - баритон-саксофон; Дмитрий Кузовлев - гитара, эффекты; Антон Колосов - бас-гитара; Дмитрий Лапшин - бас-гитара; Феликс Микенский – перкуссия; Оксана Григорьева – ударные;)
Линк предоставлен ТОПОТ

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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