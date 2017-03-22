Common Quartet - The Hive

Двое американцев, из которых один (Сет Трэчи) рос в предгорьях Аппалачей, а другой (Алекс Уайэтт) в Денвере, Колорадо, один израильтянин (Ницан Гавриэли) и один чилиец (Пабло Менарес) – таков коллектив со скромным названием Common Quartet. Всех четверых собрал воедино гигантский плавильный котел под названием Большое Яблоко. Все они живут в Бруклине, и стали друзьями задолго до того, как возник их ансамбль. Каждую неделю на одной и той же площадке и часто перед одними и теми же зрителями, соседями и поклонниками джаза, они играли джэмы. Так три года назад возник Common Quartet, который дебютирует самостоятельно изданным альбомом The Hive.
Не хотел бы, чтобы от вышесказанного осталось впечатление, что мы имеем дело с музыкантами –любителями. Отнюдь! Каждый из участников квартета – музыкант, получивший солидное профессиональное образование. Трэчи играл, скажем, с Дэйвом Дугласом или Мигелем Зеноном, а кроме джаза изучал и индийскую классическую музыку. Со многими и в разных странах играл и Уайэтт, у него есть и своя личная дискография альбомов. Гавриэли живет в Нью-Йорке с 2007 года, участвовал во многих джазовых фестивалях, одновременно с работой в Common Quartet, руководит и собственным трио. Менарес перебрался в Нью-Йорк двумя годами позже и также составил себе солидную репутацию в мэйнстриме и латинском джазе.
Свой первый совместный альбом музыканты назвали «Улей». Весьма символично. Пчелы, как известно, общественные насекомые, неустанно несущие мед в свой общий дом. Вот и программу альбома музыканты составили из композиций, написанных каждым из членов квартета. А в дополнение к собственным произведениям они записали в The Hive и свои версии пьес двух великанов джаза: Lazy Bird Колтрейна и Bigfoot Паркера. В двух композициях, Lem Менареса и Empty Castle Уайетта, вместе с Common Quartet играет известный джазовый гитарист Стив Карденас. Пожалуй, именно последнюю пьесу я бы назвал настоящим парадом-алле всех участников записи альбома. Здесь каждый, включая гостя, получил возможность отметиться выразительным соло. Запомнились лиричная, среднего темпа пьеса En Otro Lugar с эффектной партией фортепьяно от Гавриэли, Traffic Song с яркими соло Трэчи и Уайэтта, оба кавера великих саксофонистов, технически (и психологически) не простые для тенориста Трэчи, и, особенно, мелодически насыщенная тема Гавриэли Gemmi, ставшая моим фаворитом альбома.
Словом, поклонникам мэйнстрима, глубоко укорененного в джазовой традиции, тут есть что послушать. А музыканты Common Quartet, между прочим, продолжают играть джэмы каждую неделю. Так что, продолжение следует… © 2016 Common Quartet
9 tks / 52 mins
(Seth Trachy – ts; Nitzan Gavrieli – p; Pablo Menares – b; Alex Wyatt – dr; Steve Cardenas – g (tks 2, 8 );)
Линк предоставлен StopTime PublicityЛеонид Аускерн