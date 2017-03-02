По случаю Дня рождения микрофона – 5 марта ему исполняется 140 лет со дня изобретения - известный в Москве джазмен, руководитель оркестра SV Band и саксофонист-виртуоз Николай Семенов рассказал интересные факты о микрофонах.
Микрофону 140 лет!7 любопытных фактов о микрофонах5 марта – день рождения микрофона! В этот день в 1877 году ровно 140 лет назад американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Это изобретение стало сенсационным, а устройство, улучшающее звук, актуально и в наши дни. 1. Как создали микрофон
Название «микрофон» появилось еще в начале 19 века в Англии. Это слово впервые употребил сэр Чарльз Стоун, но оно никак не относилось к предмету, который мы сегодня называем «микрофоном». Первый аналог современного микрофона появился в руках изобретателя телефона А.Бэлла только в 1876 году. Бэллу удалось не только передать речь на расстоянии, но и усилить ее в несколько раз.
Американец Эмиль Берлинер явно бежал впереди планеты всей, поскольку уже в 1877 году предоставил «на гора» результат своих технических экспериментов – микрофон. Он был сделан на угольных стержнях и таким «угольным микрофоном» пользовались четверть века. Угольные стержни использовали и американские, и российские изобретатели очень долго. В 1942 году в Америке изобрели ленточный микрофон, позже – конденсаторный. Микрофон прошел много этапов усовершенствования, пока мы увидели его уже в 21 веке таким привычным и удобным. 2. Зачем микрофону чехол
Многие люди думают, что чехол надевают на микрофон, чтобы защитить его от слюней. Оказывается, это не совсем так. Поролоновый чехол или чехол из меха – это, прежде всего, защита от воздушной волны. Особенно важно, если микрофон используют на улице, чтобы не завывал ветер. В помещении важно прикрывать микрофон, чтобы певцы не проехались слушателям по ушам громкими звуками «п» и «б». 3. Микрофон для саксофона
Вы представляете выступление артиста на большой сцене без микрофона?! Перед многотысячной публикой такой расклад немыслим. Сегодня микрофоны используются на каждом концерте! И я как саксофонист могу сказать, что на большой сцене микрофон используется и для усиления звука, казалось бы такого мощного по звучанию инструмента как саксофон. Крепится он к саксофону специальными «прищепками». К сожалению, микрофоны не всегда выдерживают клубную музыку и начинают сипеть, свистеть, искажая само звучание инструмента. Мешает также кабель, который тянется к прищепке. Некоторые саксофонисты устанавливают микрофон на стойке и подходят к нему ближе во время своего соло. В этом случае можно варьировать силу звука. Тут уж, кто к чему привыкает! Да и от звука саксофона тоже многое зависит. Во время выступления нашего оркестра SV Band подзвучиваются микрофонами все инструменты – барабаны, контрабас, клавиши, гитара и мой саксофон. 4. Микрофоны – капельки на лбу
Чтобы сделать незаметным микрофон во время сценической постановки спектакля или мюзикла, используют специальные микрофоны, сделанные по последнему слову техники. Даже сам артист забывает о его существовании. А крепится такой микрофончик (микрофоном его назвать сложно) под париком. Выглядит просто, как капелька возле виска, имеющая телесный цвет. Для подстраховки солистам крепят несколько таких капелек. На тот случай, если один выйдет из строя.
Кстати, поскольку мюзикловые артисты очень много двигаются на сцене, исполняя свои роли, микрофоны размещают под трико. Но сильное потоотделение под одеждой может привести микрофон к поломке прямо во время выступления. Чтобы оградить микрофон от попадания влаги, на него предприимчивые звукотехники надевают 5. Наушники или микрофон
Представьте себе, как гениально просто сделано! Вы берете наушники и включаете в разъем для микрофона. Происходит техническое чудо – оказывается, наушники можно использовать в качестве микрофона. Весь секрет в том, что устройство наушников и микрофонов практически одинаковое. 6. Знаменитый трюк Фредди
У Фредди Меркьюри была знаменитая фишка под названием «микрофон без стойки», которую он с большой любовью использовал во время своих выступлений на сцене. А получилось все совершенно случайно. Во время своего выступления в 1969 году Меркьюри так увлекся, что не заметил, как расшаталось крепление для микрофона. Выход был один – снять часть стойки и продолжить выступление, удержав микрофон в руке. Получилось очень оригинально: в руках остался микрофон с частью стойки. Фредди самому понравилась такая импровизация, и он стал использовать ее на своих концертах. 7. Шаг во Вселенную с микрофоном
Современные технологии позволяют улучшать устройство микрофона и делать его миниатюрным. Одним из наиболее востребованным в разных сферах микрофоном стал Shure SM58. Его качество проверено даже на космическом корабле в условиях невесомости. Во время интервью с космонавтами в 2011 году микрофон просто летал по кораблю, а слышимость была отличная. Кстати, этот микрофон тестировали не только в космосе. Над ним конкретно «поиздевались» и на земле. Что только не делали изворотливые испытатели: бросали с высоты птичьего полета на землю, окунали в пиво, расстреливали с ружья, кидали под колеса огромного грузовика, играли в хоккей, поджаривали в барбекю. Ничего не получилось – микрофон выжил и уже на протяжении полутора столетия радует пользователей своим качественным звучанием. Николай Семенов Автор фото Алекс Панков