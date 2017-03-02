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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Greg Abate with the Tim Ray Trio - Road to Forever

стиль:
02.03.2017

Greg Abate with the Tim Ray Trio - Road to Forever
Замечательный американский саксофонист Грег Эбат не впервые гостит в нашем «CD- обзоре». Рецензии на его предыдущие релизы легко найти на сайте, поместив в поисковик имя музыканта. В этой связи я не очень хотел останавливаться на биографических подробностях, но Грег так выстроил программу своего нового альбома Road to Forever, что почти каждая пьеса вкупе с собственноручными комментариями к ней от маэстро в качестве liner notes, очень много говорит и о нем самом, и о его линии в творчестве.

Вот, скажем, пьеса Farewell Phil Woods, она посвящена памяти недавно ушедшего из жизни выдающегося альт-саксофониста. Грег играет здесь тоже на альте, своем любимом инструменте. И сразу вспоминаешь прекрасный концертный альбом Kindred Spirits, где оба мастера играли вместе – как оказалось, в последний раз. Эбат пишет, что эту печальную и очень пронзительную музыку он сочинил в день, когда узнал о смерти Вудса. А вот Mr. Parker – пьеса памяти еще одного альт-саксофониста, великого предтечи и Вудса, и Эбата – Чарли Паркера. Грег взял здесь за основу знаменитую тему Берда Confirmation и на ее основе создал настоящий музыкальный памятник классику бопа. А это посвящение иного рода: Whaling City Sound – это и название композиции, и название лейбла, издавшего альбом. Грег Эбат уже не один год сотрудничает с этим независимым лейблом и постоянно чувствует поддержку и понимание со стороны шефа фирмы Нила Вейса. Сочные соло на теноре – благодарность музыканта своим издателям. А теплые ноты головокружительных импровизаций в задорном ритме The Dancing Panda – это звуковой букет любимой спутнице жизни музыканта. 2017-й год – юбилейный для Грега Эбата: ему исполнится 70. Время осмысливать прошлое и трезво глядеть в будущее. Потому так силен философский подтекст и несколько минорно настроение композиции Seasons. Эбат размышляет здесь о том, «…как неумолимо быстро меняется время и как хрупка жизнь».

Но при этом Грег Эбат верен себе в главном: он был и остается верным рыцарем би-бопа, продолжая развивать идеи Паркера и Гиллеспи языком современного джаза. Он ярок, эффектен и креативен, играя и на альте, и на теноре, и на сопрано-саксофоне, как в титульной пьесе, и на флейте – настоящий мультиинструменталист. Верен он и своим постоянным партнерам – трио пианиста Тима Рея, с которым записывается и концертирует уже много лет. И Тим, и басист Джон Локвуд, и ударник Марк Уокер – искушенные музыканты, которые не просто ассистируют своему лидеру, но и вносят очень большой вклад в ансамблевое звучание. Не зря название трио помещено на обложку альбома рядом с именем Грега Эбата. Те, кому эти имена уже знакомы, вряд ли пропустят эту новинку от Whaling City Sound, тем же, кто ранее не слышал музыку Эбата и при этом любит straight ahead jazz – стоит послушать очень качественный образчик такой музыки.

© & (p) 2016 Whaling City Sound
10 tks / 69 mins
(Greg Abate - ss (tks 1, 9), as (tks 2-5, 10) ts (tks 6, 7), fl (tks 7, 8); Tim Ray - p, el. p; John Lockwood – ac.b, el. b; Mark Walker - dr, perc;)
Линк предоставлен Mixed Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
боп, мэйнстрим
страна
США
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