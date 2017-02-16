Колыбельные в джазовом клубе? Да!

11 февраля 2017 года на сцене московского Арт-кафе «Дуровъ», расположенном в стенах знаменитого «Театриума на Серпуховке», впервые в рамках Международного социо-культурного проекта «Колыбельные для всей семьи» вместе с автором и солисткой проекта Наталией Фаустовой выступили солисты шоу «Голос» Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Катерина Балыкбаева, а также этнопевица ESHU (Сивара), Наталья Барбашова и другие.
Все они – мамы, добрые друзья проекта «Колыбельные для всей семьи», тонко чувствующие и ценящие материнскую песню любви. И, несомненно, все они придали исполняемым колыбельным неповторимое индивидуальное звучание. В этом их поддержали первоклассные музыканты – лидер проекта «Miraif» Армен Мерабов, Манук Газарян, Антон Горбунов, Давид Сагамонянц, Юрий Терлецкий.
- Колыбельная – это целый мир защиты и любви, в котором так важно расти нашим детям. Я счастлива, когда пою не только своей дочери, но и всем детям, и даже их родителям. Ведь в каждой песне, на каком бы языке она не пелась, слышится то самое главное, что несет в себе любая колыбельная – родительская любовь, которая для каждого ребенка станет путеводной звездой через все жизненные трудности. Колыбельные – не просто «сонные» песенки. Они передавались от поколения к поколению. Большинству из нас мамы и бабушки пели эти песни, и мы должны передавать их нашим детям, как бесценное культурное наследие. Наш проект создан для того, чтобы эта песня материнской любви дошла до каждого сердца, – сказала, открывая концерт, автор и солистка проекта Наталия Фаустова.
Праздник удался! Зрители- и взрослые, и дети, - наслаждались не только замечательной музыкой и исполнением, но и словно пропускали через себя эти песни, украдкой вытирая набежавшую слезу. Нет, это было совсем не грустно. А, скорее, волнительно. Каждый присутствующий вспомнил все то, что связано с той или иной песней, свое детство, родной дом, маму и бабушку.
На концерте прозвучали и аутентичные, и известные песни в оригинальной аранжировке, и совершенно новые, авторские. Пелись русские исконные песни и армянская, грузинская и бурятская, украинская и белорусская, неаполитанская, и даже на языке суахили! А какими голосами! Смеем заверить, в эти голоса уже давно влюблены миллионы зрителей! И представление колыбельных разных времен и народов еще раз подтверждает статус «международный» проекта «Колыбельные для всей семьи», так и задуманного ещё в 2012 году.
- Я участвую в этом проекте потому, что это большое удовольствие исполнять колыбельные! Вся душа наполняется невероятной нежностью и любовью! И один из главных моментов – мое признание проекта Наталии Фаустовой важным и нужным в современном мире детей и взрослых. А какое удовольствие встретиться на сцене с участниками, которых я люблю и уважаю! – поделилась своими чувствами Мариам Мерабова.
- К сожалению, в наши дни колыбельные песни постепенно уходят из семейного быта. А очень зря! Они звучали в домах на протяжении многих веков, и у каждого народа были свои – уникальные. Считалось, что воспитание ребёнка начиналось именно с колыбельной песни. У наших предков даже была традиция – петь для ребёнка колыбельную, которую сочинила его собственная мать потому, что это позволяет им стать ещё ближе друг к другу, – сказала Катерина Балыкбаева.
- Так получилось, что я не пела колыбельные своей дочери – она не любила мой уставший голос (а пела я Софикошке после концертов, как правило). Этот проект стал для меня реальной возможностью наверстать упущенное– призналась Этери Бериашвили.
Долго ждать не пришлось. Вместе с Этери на сцену вышла её очаровательная дочка Софико, и мама исполнила для нее грузинскую колыбельную так, что слезы волнения выступили не только у Этери, но и у всех присутствующих.
Вообще этот концерт был по-настоящему теплым и семейным. Вместе с Наталией Фаустовой выступила ее дочь Аня Еремина, выросшая на колыбельных и теперь помогающая уже много лет маме в проекте своим нежным голосом "убаюкивать детей" старинными и современными русскими песнями.
Трогательным и, несомненно, достойным украшением программы стала участница конкурса «Синяя птица» Мария Климова, исполнившая старообрядческий духовный стих, аккомпанируя себе на колесной лире.
Вообще, считается дурным тоном заснуть на концерте. Хотя на концерте «Мамин голос» это только приветствовалось! Но… Как ни странно, никто и не заснул. У детей было увлекательное задание: под присмотром профессиональных педагогов исполнить музыку на детских музыкальных инструментах и воспроизвести картины Анны Силивончик в раскрасках. А взрослые тем временем кричали «браво» исполнительницам и аплодировали от всей души.
И, прощаясь в финале программы, говорили о том, что встречаться нужно чаще. Мамам и папам, бабушкам и дедушкам, а уж детям и подавно, очень не хватает подобных душевных концертов. Они объединяют семью, учат нежности и взаимопониманию.
Скорее всего, следующая встреча не за горами. Наталия Фаустова поделилась планами на будущее. В ближайшее время ожидается выход нового альбома с колыбельными и сказками – новой «поющей книги». Ее ждут, очень ждут и семьи, и, особенно, ребятишки, лишенные материнского тепла, находящиеся в больницах, из социально-незащищенных и неблагополучных семей.
Все будет! И очень скоро.
Информационными партнерами мероприятия выступили Центр для детей и родителей «Рождество», телеканал «Ля минор», субъективное телевидение Тутты Ларсен «Тутта ТВ», журналы «Лайф. Искусство жить», «Детство», «Босс». Партнерскую поддержку оказали компании ESTEL, «ФораФарм». Елена Рожкова