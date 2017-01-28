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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Mark Whitfield - Grace

стиль:
28.01.2017

Mark Whitfield - Grace
Видимо, не подлежит сомнению, что самым знаменитым семейным кланом в современном джазе остается семейство Марсалисов. Но альбом Grace знакомит нас с также весьма креативным и интересным семейным бэндом. И хотя на обложке альбома стоит только имя отца семейства, Марка Уитфилда, это действительно настоящий family band, который Марк Уитфилд представил публике своим пятнадцатым по счету диском. В записи альбома Grace участвовал квартет во главе с гитаристом Марком Уитфилдом, за ударными – его старший сын Марк Уитфилд-младший, за роялем – его младший сын Дэвис (не могу утверждать, но возможно он получил это имя в честь дяди, тоже известного джазового музыканта, барабанщика Троя Дэвиса), и только на басу играет человек, не связанный с остальными кровными узами – Ясуши Накамура, названный лидером в liner notes альбома «почетным членом семьи Уитфилд». Для точности добавим, что в титульной композиции к инструментальным голосам добавляется очень приятный человеческий голос – голос вокалистки Сай Смит.

Собственно, о семейном бэнде можно было говорить с 1994 года, когда в одной из телепрограмм на День Благодарения вместе с квартетом Уитфилда на сцену вышел 4-хлетний барабанщик Марк-младший. Его папа к тому времени был уже известным гитаристом, наделав шуму своим дебютным альбомом Marksman в 1990 году, когда New York Times назвала его «лучшим молодым гитаристом в бизнесе». С тех пор карьера Марка только укреплялась, хотя сегодня молодым гитаристом его уже не назовешь. Но мастерство никуда не делось. В девяти композициях полностью авторского альбома его гитара марки Marchione непостижимо гибко скользит между фьюжн и смус-джазом, не позволяя в полной мере отнести музыку Уитфилда ни к одной, ни к другой стилистике. Марк в полной мере использует разнообразные гитарные эффекты, но нигде не делает на них главный акцент, он виртуозен, как, напрbмер, в Space Between Us, но техника никогда не остается для него самоцелью. Музыка Grace, легкая и стремительная, несется вдаль, заметно повышая тонус слушателю на протяжении часа с небольшим.

Слушая альбом, я долго пытался понять, кого же мне напоминает Марк Уитфилд, и только пресс-релиз к альбому помог разрешить проблему: ну конечно, Джорджа Бенсона! Именно Бенсона Марк считает своим главным учителем. Как говорит сам музыкант, именно альбом Джорджа Breezin’ был первым гитарным диском, попавшим в свое время к нему в руки. Бенсону посвящены и к его творчеству отсылают в Grace такие композиции, как Double Trouble и Fortress, а к числу самых ярких вещей альбома я добавил бы еще и очень притягательную Undiscovered. Дети отца в этой записи также не подвели. Кстати, и Марк-младший, и Дэвис, как и их отец, успели уже окончить Беркли, и, каждый своим путем, прокладывают путь к джазовым вершинам. Ну, а когда вся семья в сборе (в записи незримо присутствует и мама Марка-младшего и Дэвиса: альбом назван Grace именно в ее честь), силы удесятеряются, а творческая энергия бьет через край, что и дает почувствовать этот альбом, появившийся на прилавках музыкальных магазинов в конце января 2017-го.

© 2016 Marksman Productions
9 tks / 68 mins
(Mark Whitfield – g; Davis Whitfield – p, keyb; Yasushi Nakamura – b; Mark Whitfield Jr. – dr; Sy Smith – voc (tk 3);)
Диск предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз, фьюжн
страна
США
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