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Главная > обзоры > издано в 2016 г.

Alina Engibaryan - Driving Down The Road

стиль:
16.01.2017

Alina Engibaryan - Driving Down The Road
У Алины Енгибарян хорошие джазовые гены - дед молодой певицы, Николай Гончаров, играл на барабанах в лучших оркестрах советской эпохи: у Рознера, Кролла, Орбеляна, Лундстрема. Россиянке Алине Енгибарян повезло с местом рождения – она родилась и выросла в Ростове-на-Дону, городе с прекрасными традициями в области джазового образования, где работает первая в стране детская джазовая школа им. Кима Назаретова. Именно ее с блеском окончила Алина. Она пела с детским джазовым биг-бэндом Андрея Мачнева, с интернациональным East West European Jazz Big Band, выступала на многих европейских сценах вместе с музыкантами мирового уровня. В 2011 году вышел ее первый альбом When The Sun Rises, записанный с трио ее ростовского педагога Арама Рустамянца. Год спустя 18-летняя певица отправилась продолжать музыкальное образование в Голландию. Она училась в Консерватории Принца Клауса в Гронингене, и уже в 2012 году стала финалисткой престижного Princes Christina Jazz Concourse в Амстердаме, повторив через год это достижение на конкурсе The Dutch Vocal Competition. Самый громкий пока успех пришел к Енгибарян в 2015-м: она стала победительницей конкурса вокалистов, проводившегося в рамках одного из самых знаменитых джазовых фестивалей мира – в швейцарском Монтре.

И вот – новый альбом Алины Енгибарян, который записывался уже в Нью-Йорке. Первое, что бросается в глаза, когда изучаешь конверт Driving Down The Road, - это имена людей, которые так или иначе были связаны со становлением таланта певицы. Продюсером проекта в целом является уже упомянутый выше Арам Рустамянц. В Love Song, единственном треке, где звучит вокальный дуэт, компанию Алине составил ее педагог в Гронингене Джейди Уолтер. Музыка еще одного трека, Sound Advice, принадлежит Джерри Бергонци, с которым ей доводилось выступать ранее. Ну, а в Нью-Йорке с Алиной работал цвет российской джазовой диаспоры в этой мировой столице джаза. Трубач Алекс Сипягин и пианист Миша Цыганов стали музыкальными продюсерами альбома. Они же вместе с басистом Борисом Козловым и двумя «аборигенами», ударником Дональдом Эдвардсом и тенор-саксофонистом Симусом Блэйком (последний, впрочем, не американец, а канадец, родившийся вдобавок в Англии) составили ансамбль, участвовавший в записи альбома. В одном треке играл также саксофонист Сергей Аванесов.

В программу альбома вошли три пьесы Цыганова и еще две композиции Стиви Уандера в его аранжировке. Сама Алина сочинила музыку уже упомянутой выше Love Song и написала тексты для пяти из девяти треков альбома. Особо хочу обратить внимание на стартовую, она же титульная, композицию Driving Down The Road (Цыганов / Енгибарян). Это действительно парадная вывеска проекта. Алина предметно показала здесь богатство своих вокальных возможностей – и очень солидный голосовой диапазон, и эффектный скэт, и безукоризненную технику, и интонационную точность. Ну, и партнеры не отставали от солистки: я имею ввиду парад ярких соло от Сипягина, затем Цыганова, и, наконец, Блэйка. Не могу сказать, что все остальные песни потерялись на фоне столь мощного старта. Нет, у каждого трека – свое лицо, своя фабула, и свои эмоции, которых много в вокале Алины Енгибарян. Мою личную «тройку призеров» наряду с Driving Down The Road составили, пожалуй, Hope And Despair и финальный стандарт All Or Nothing At All (Альтман / Лоуренс), где вновь очень хороши были Сипягин и Цыганов, уже на клавишных.

Почти час звучания Driving Down The Road пролетел быстро – видимо, потому что скучать ни Алина, ни ее коллеги не дали. Он оставил ощущение встречи со свежим и сильным талантом, которому предстоит одолеть еще много вершин. В отличие от мужского, в женском джазовом вокале конкуренция просто бешеная: новые интересные исполнительницы появляются куда чаще певцов. Удастся ли Алине Енгибарян достичь большого успеха – зависит и от нее, и, в немалой степени, от своенравной птицы-удачи. Остается пожелать Алине не выпускать ее из рук.

© 2016 New Centropezn Music
9 tks / 55 mins
(Alina Engibaryan – voice; Jd Walter – voice (tk 2); Alex Sipiagin – tp; Seamus Blake – ts; Sergei Avanesov – ss (tk 6); Misha Tsiganov – p, Rhodes; Boris Kozlov – b; Donald Edwards – dr;)
Линк предоставил Misha Tsiganov

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Канада, Россия, США
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