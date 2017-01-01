Roberto Occhipinti - Stabilimento

Stabilimento – самый свежий по времени издания (ноябрь 2016 года) альбом ветерана канадской музыки Роберто Очипинти. В предыдущей фразе я чуть было не написал «ветерана канадского джаза», но это было бы не очень точно. Уроженец Торонто сицилийского происхождения Очипинти – абсолютно универсальный басист. Он много играл (и продолжает играть) в различных канадских симфонических оркестрах. Он много играл (и продолжает играть) джаз. Наконец, он с удовольствием исполняет латинскую музыку, а также самые разные виды world music - от музыки Западной Африки до родины своих предков Сицилии в совместном с младшим братом The Sicilian Jazz Project. А есть еще и ритм-энд-блюз, и фанк, которые тоже входят в сферу интересов Роберто. Он считает свой контрабас счастливым инструментом, незаменимым в любой стилистике.
А уровень его владения контрабасом можно оценить уже по первым звукам стартовой композиции нового альбома – Tuareg, одной из его авторских пьес, где традиционная музыка Северной Африки сочетается с джазом и кубинской ритмикой. Сразу отмечу, что в записи Stabilimento Очипинти задействовал большую группу музыкантов – тут и духовики, и струнники, и в том числе большая группа его давних партнеров-кубинцев, из числа работающих в США и Канаде музыкантов. Первые пять композиций альбома Очипинти записал в формате джазового комбо. Тут есть два кавера – переложение композиции Стиви Уандера Another Star и Dom De Illudir Каэтано Велозо, а также три очень разные по настроению композиции самого Роберто. О Tuareg я уже упоминал, сейчас особо отмечу Opus 132, где Очупинти соединил известный квартет Бетховена с модальным джазом в духе Колтрейна. Еще одна его пьеса, Que Bolla, написана в манере латинского джаза, как с бразильскими, так и с афрокубинскими элементами. Во всех этих вещах очень хорош солирующий саксофонист Тим Райес.
Вторая часть альбома, четыре композиции, включая титульную – это уже оркестровая музыка. Тут появляются и большая группа струнных, и мощная духовая пачка, а сам Очипинти демонстрирует уже незаурядные таланты аранжировщика и бэнд-лидера. Единственный кавер в этой части – Penelope Уэйна Шортера, исполненная в виде среднего темпа баллады с отличной партией фортепьяно в исполнении Хиларио Дюрана. Дюран и барабанщик Марк Кельсо играют с Очипинти уже более двадцати лет, и не случайно финишную композицию Markato Роберто посвятил своему давнему партнеру за ударной установкой.
Вот такая панорама разных сфер приложения таланта маститого музыканта из Канады ждет вас под обложкой этого альбома. Ну, а кроме того, это просто весьма добротный образчик мэйнстрим-джаза, который достоин внимания любого поклонника этого направления. © & (p) 2016 Modica Music
9 tks / 51 mins
(Roberto Occhipinti – b; Tim Ries - ts,ss; Luis Deniz – as; Dafnis Prieto – dr; Manuel Valera- p; Kevin Turcotte – tp; Quinsin Nachoff – ts (tks 7-9); Hilario Duran – p (tks 7-9); Mark Kelso – dr (tks 7-9); Alistair Kay – tb; Gabriel Redford - French horn; John Johnson – bass cl; Les Allt – fl; Luisito Quintero – perc; Drew Jurecka, Rebekah Wolkstein – vi; Steve Dann – viola; Andrew Yee – cello; Stas Pronin – vi (tks 7-9); Yunior Lopez – viola (tks 7-9); Peter Cosbey – cello (tks 7 – 9);)
Линк предоставлен RDX PromoЛеонид Аускерн