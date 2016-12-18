Coalman - Свинец

Наше путешествие по лабиринтам петербургского андерграунда продолжается. На сей раз знакомимся с группой Coalman, которую организовали участники двух других петербургских коллективов: Владимир Варн уже известен нашим читателям по альбомам группы Dead Frank, а Андрей Трифан играет в ансамбле «Граммъ». На сегодняшний день Coalman – это дуэт, и рискну утверждать, что для обоих музыкантов этот формат удобен и привычен. Варн именно в таком формате записал с басистом Данилой Плащевым альбом Frank's death в рамках Dead Frank, а Трифан в «Граммъ» тоже делал дуэтные записи с тенор-саксофонистом Антоном Рязановым.
Свой дебютный альбом, появившийся 1 декабря 2016 года, музыканты назвали «Свинец». Мультиинструменталист Варн здесь играет на тенор-саксофоне и клавишных, а ударник Трифан занимает привычное место за установкой. Сами музыканты определяют стилистику своей музыки, как сочетание фри-джаза с пост-бопом. Прослушав четыре объемные композиции, составившие «Свинец», я с таким определением в принципе соглашаюсь. Занявшая почти четверть часа, самая большая в альбоме стартовая композиция «Субкультура» - это, несомненно, фри-джазовый бенефис Владимира Варна на тенор-саксофоне. Свободная текстура, вольные прогулки инструмента по регистрам, затейливые импровизации – в общем, очень яркая вещь. Примечательно, что, хотя и Адрей Трифан не раз на протяжении композиции менял ритмические рисунки, внутри каждого он сохранял достаточно четкую структуру. Этот контрапункт придал «Субкультуре» дополнительную привлекательность. Трек #blacklivesmatter оказался для меня самым привлекательным в «Свинце». Подобно тому, как у опытного кулинара часто специи делают «фирменный» вкус блюда, в этой пьесе Владимир и Андрей добавили в свой фри-джазово-постбоповый рецепт толику фанка в виде акцентированного регулярного ритма и более четкой структуры всей композиции, что явно пошло ей на пользу. Саксофон Варна по-прежнему хорош, и с вибрацией и без нее, вплоть, до нежного дыхания музыканта в инструмент в финале пьесы. В обеих следующих пьесах, чуть в большей степени в «Серверный полюс» (классный каламбур в названии!) и чуть в меньшей в «Бергамот», на авансцену вышли клавишные. Здесь звук саксофона парит над уже довольно плотной музыкальной тканью, сотканной клавишными и ударными, и сами композиции, как мне показалось, по своему духу несколько отличны от первых двух.
Так что, «Свинец» я прослушал с удовольствием. Не доводилось слышать «Граммъ», но, по сравнению с Dead Frank, в Coalman, опять-таки, как мне кажется, меньше экспериментальности, так что, оставаясь в рамках андерграунда, эта музыка, опять-таки, как мне кажется, рассчитана на более широкую аудиторию. К ней и обращаюсь с рекомендацией порыться в поисках «Свинца» в Сети, а питерским фэнам – следить за афишами выступлений Coalman. Этот новый проект того стоит. 2016
4 tks / 38 mins
(Vladimir Varn - ts, keyb; Andrey Trifan – dr;)
Линк предоставил Андрей Трифан Леонид Аускерн