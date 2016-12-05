RHAIN - Oscar November Echo

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2016 г.

RHAIN - Oscar November Echo

стиль:
05.12.2016

RHAIN - Oscar November Echo
Простите меня, уважаемые джазовые пуристы! Прекрасно понимаю, что эта музыка имеет мало общего и с джазом, и с блюзом, однако осмеливаюсь представить ее на нашем сайте. Я начал слушать этот небольшой EP – и не смог от него оторваться, слушал еще и еще, а потом подумал: возможно, эта музыка возьмет за душу не меня одного? И потому – представляю вам Oscar November Echo - дебютный диск британской исполнительницы из Бристоля RHAIN. Он вышел в свет только 2 декабря 2016 года и содержит четыре трека.

Первые три, Humdrum Drivel, Pavlova и Josephine, были записаны в одной из студий Бристоля, где певице ассистировали Алекс Ли из группы Florence & The Machine, Али Чант из Youth Lagoon и Джон Пэриш (PJ Harvey). Четвертый трек, Tall Ships, RHAIN помогал записывать Дуглас Ричардс из группы Plastic Mermaids в своей домашней студии на острове Уайт. RHAIN выступала ранее на ряде британских фестивалей, ее песни звучали по радио, а совсем скоро, 7 декабря, при поддержке друзей из Plastic Mermaids она впервые выступит с концертом в Лондоне в клубе The Waiting Room. Это внешняя канва. Пусть RHAIN отправляется покорять столицу Соединенного королевства, а я вернусь к ее музыке.

Все четыре трека пролетели, как один, и виной тому потрясающая магия голоса RHAIN. Отдаленное сходство тут есть с ранней Кейт Буш (в особенности) и исландской дивой Бьорк (в какой-то степени). Но я не зря сказал об отдаленном сходстве: высокий серебряный голос RHAIN британский сетевой ресурс Drowned in Sound не зря назвал неземным. Таким голосом могла бы петь эльфийская владычица Галадриэль из эпопеи Толкиена. С одной стороны, было чуть досадно, что в Сети я не нашел текстов этих песен, а с другой – это было даже хорошо: не вслушиваясь в слова, целиком отдаешься во власть этого удивительного звучания, в котором инструменталисты очень тонко и удачно ассистировали певице. Не знаю, как пресыщенный и видевший многое и всякое Лондон воспримет концертный дебют RHAIN, не знаю, насколько коммерчески успешным окажется Oscar November Echo, но искренне желаю RHAIN удачи – она этого достойна.

2016
4 tks / 15 mins
(RHAIN – voc; John Parish – dr (tk1); Alex Lee – g (tk 1); Drew Morgan - strings (tk 3);)
Линк предоставил Aled Chiverin

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2016 г.
Carlo Actis Dato / Enzo Rocco - Noise from the Neighbours Carol Liebowitz / Nick Lyons - The First Set Carol Saboya - Carolina Cecil Taylor - Live in the Black Forest
© 2016 Jazz-квадрат