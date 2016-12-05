RHAIN - Oscar November Echo

Простите меня, уважаемые джазовые пуристы! Прекрасно понимаю, что эта музыка имеет мало общего и с джазом, и с блюзом, однако осмеливаюсь представить ее на нашем сайте. Я начал слушать этот небольшой EP – и не смог от него оторваться, слушал еще и еще, а потом подумал: возможно, эта музыка возьмет за душу не меня одного? И потому – представляю вам Oscar November Echo - дебютный диск британской исполнительницы из Бристоля RHAIN. Он вышел в свет только 2 декабря 2016 года и содержит четыре трека.
Первые три, Humdrum Drivel, Pavlova и Josephine, были записаны в одной из студий Бристоля, где певице ассистировали Алекс Ли из группы Florence & The Machine, Али Чант из Youth Lagoon и Джон Пэриш (PJ Harvey). Четвертый трек, Tall Ships, RHAIN помогал записывать Дуглас Ричардс из группы Plastic Mermaids в своей домашней студии на острове Уайт. RHAIN выступала ранее на ряде британских фестивалей, ее песни звучали по радио, а совсем скоро, 7 декабря, при поддержке друзей из Plastic Mermaids она впервые выступит с концертом в Лондоне в клубе The Waiting Room. Это внешняя канва. Пусть RHAIN отправляется покорять столицу Соединенного королевства, а я вернусь к ее музыке.
Все четыре трека пролетели, как один, и виной тому потрясающая магия голоса RHAIN. Отдаленное сходство тут есть с ранней Кейт Буш (в особенности) и исландской дивой Бьорк (в какой-то степени). Но я не зря сказал об отдаленном сходстве: высокий серебряный голос RHAIN британский сетевой ресурс Drowned in Sound не зря назвал неземным. Таким голосом могла бы петь эльфийская владычица Галадриэль из эпопеи Толкиена. С одной стороны, было чуть досадно, что в Сети я не нашел текстов этих песен, а с другой – это было даже хорошо: не вслушиваясь в слова, целиком отдаешься во власть этого удивительного звучания, в котором инструменталисты очень тонко и удачно ассистировали певице. Не знаю, как пресыщенный и видевший многое и всякое Лондон воспримет концертный дебют RHAIN, не знаю, насколько коммерчески успешным окажется Oscar November Echo, но искренне желаю RHAIN удачи – она этого достойна. 2016
4 tks / 15 mins
(RHAIN – voc; John Parish – dr (tk1); Alex Lee – g (tk 1); Drew Morgan - strings (tk 3);)
Линк предоставил Aled ChiverinЛеонид Аускерн