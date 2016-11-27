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Главная > обзоры > издано в 2000 г.

David Rothenberg / Douglas Quin - Before the War

стиль:
27.11.2016

David Rothenberg / Douglas Quin - Before the War
Интересный альбом мягкого эко-джаза. Кларнет Дэвида Ротенберга, гитара Дугласа Куина, различные этнические флейты и бас Билла Дугласа (Bill Douglas), ударные Расса Гоулда (Russ Gould), бэк-вокал и йоухикко (скандинавский струнный инструмент) Мари Ярвинен (Mari Jarvlnen) создают легкую и прозрачную музыкальную ткань, переплетающуюся со звуками живой природы.

Название альбома ‘До войны' (также называется и одна из композиций) восходит к случаю, когда однажды Дэвид услышал разговор старой немецкой женщины, отдыхавшей на открытой веранде кафе в Сан-Ремо,Италия. Она говорила о том, что все вокруг изменилось, о том, что все сейчас не так, как до войны, и то, что молодым людям не дано почувствовать, о чем она говорит... Ее слова были проникнуты такой ностальгией, грустью о прошлом, о лучших временах, что Дэвид решил воплотить эту ностальгию в одной из пьес этою альбома.

Другие пьесы переносы нас в джунгли Зимбабве, на песчаные лляжи Коста-Рики, на Ближний Восток, на берег фьордов Швеции и тундру Карелии, в ткань пьес еплетены живые нити звуков Кении, Аляски, Мадагаскара и Бразилии...

Красивый альбом, не похожий на остальные.

©&(p)2000 Earth Ear
12tks/66 mtns.

Андрей ПЕЧКАРЕВ


авторы
Андрей ПЕЧКАРЕВ
музыкальный стиль
эмбиент
страна
США, Финляндия
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