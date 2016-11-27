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Karl Denson - Dance Lesson #2
27.11.2016
Думаю, что у этого альбома хорошие шансы подняться на высокие места в списке самых продаваемых в Штатах альбомов в сфере smooth jazz. Рейтинг диска в сфере чистого джаза наверняка будет поменьше, но возможно он появится и в этом списке.
Саксофонист и флейтист Карл Денсон преподал слушателям весьма любопытный «Урок танцев» под номером 2. В поклонниках таких танцев могут оказаться самые разные люди. Одни отметят сочную, размашистую манеру игры лидера на саксофонах и виртуозность Денсона - флейтиста (на мой вкус «Flute Down» — лучшая вещь диска, а игра Денсона напомнила мне незабвенного Юсефа Латифа). Другие будут зачарованы острыми ритмами, придавшими альбому фанк-джазовый характер и вполне подходящими для претендующей на некоторую интеллектуальность дискотеки. За это отдельно можно поблагодарить ритм-группу Денсона во главе с барабанщиком Заком Наджером и DJ Logic, прибавившего перцу в музыку лидера. Из выходных данных альбома трудно понять, кто из гитаристов играл в какой пьесе и в силу этого стоит похвалить обоих.
По мне главное достоинство диска в том, что его одинаково приятно и слушать, и танцевать под этот «Урок танцев». Практикуй мы в «CD - Обзоре» оценки, я бы выставил Денсону крепкую четверку, а уж следить за этим именем теперь придется наверняка. © 2001 Blue Note
© & (p) 2001 Capitol
9 tks / 61 min
(K.Denson - ts, as, fl; Melvin Sparks - g; Chris Wood - b; DJ Logic - turntables; Zak Najor - dr; Ej Rodriguez - perc; Leon Spencer Jr - org; Ron Levy - org, wulitzer; Charlie Hunter - g;)Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
смус джаз, фьюжн
страна
США
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|Еще из раздела издано в 2001 г..
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