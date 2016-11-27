Ronny Jordan - Off The Record

Гитарист Ронни Джордан — один из тех, кто олицетворяет собой новое лицо лэйбла «Blue Note». Одна и с самых знаменитых фирм в истории джаза в последние годы решительно отказалась от консервативной репертуарной политики и повернулась в сторону музыки, которая, не теряя связь с джазом, является более массовой, более модной, более популярной у молодежи.
Ронни Джордана считают одним из отцов эсид-джаза и контракт, заключенный с ним в конце 90-х годов стал одним из символов этой новой политики.Первый же его диск на «Blue Note» «A Brighter Day» (1999) принес и музыканту, и лэйблу много наград и нынешний проект словно развивает музыкальные идеи того дебютного альбома.
Большинство композиций, написанных Джорданом самостоятельно или в сотрудничестве с продюсерами Ли Стоуном и Джеймсом Пуасье, соединяет элементы стилей соул, хип-хоп, фанк и прекрасно подходит для дискотек. Это вполне современная танцевальная музыка, но не лишенная при этом пресловутого джазового чувства. Последнее в основном связано с гитарными партиями самого Джордана. В то же время пьесы плотно насыщены электроникой, сэмплами, а вокалисты, которых пригласил в свой проект Джордан, особенно рельефно подчеркивают тот или иной акцент композиции. Так, скажем, Фэй Симпсон («Keep Your Head Up») или Сай Смит («Once Or Twice») явно склонны к манере соул, а Excite в финальной «Toe Jam» (лучшей, на мой взгляд, вещи диска) выдает нечто вполне рэповое.
Современный диск, что и говорить. Свою аудиторию, и достаточно широкую при этом, думаю, он наверняка найдет. © & (p) 2001 Blue Note
10 tks / 49 mins
(R.Jordan - g; Lee Stone, Victor Duplaix, DJ Spinna - programming; Alvin McCray - synt, clavinet; James Poyser - wurlitzer, moog bass, keyb; Mark Sherman - vibes, Fender Rhodes; Love-Child, The Catfish Choir, Fay Simpson, Sy Smith, Excite - voc;) Леонид АУСКЕРН