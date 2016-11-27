Tony Williams - Wilderness

Российская перепечатка последнего прижизненного альбома Тони Уильямса. «Wilderness» вышел в декабре 1996 года, всего лишь за два месяца до скоропостижной смерти знаменитого ударника от сердечного приступа.
Проект весьма амбициозен. Для его реализации Уильямс собрал звездный квинтет, от имен участников которого, вынесенных на обложку, бросит в жар любого поклонника джаза. Характерно, что практически все эти великаны, включая самого Уильямса, выдвинулись на авансцену джаза вместе с джаз-роковой революцией. Но помимо этой пятерки в записи участвовал еще и большой оркестр в три десятка музыкантов с мощной струнной группой.
Большинство пьес принадлежит самому Уильямсу (иногда в содружестве с Джоном Ван Тонгереном), по одной композиции написали Кларк и Мэтини. Ключевыми для проекта стали два понятия: «Китай» и «пустыня» (wilderness; с оттенком — дикое, глухое место), составившие в рамках альбома два тематически связанных цикла из трех и шести пьес соответственно.
В чисто музыкальном плане диск неоднороден. Квинтетом Уильямс с коллегами тряхнули джаз-роковой стариной, играя с острой ритмикой и эффектно солирующим тенор-саксофоном Брекера, пьесы с участием оркестра больше напоминают то квази-академические сочинения, то фоновую музыку для научно-популярных фильмов от BBC, где даже соло таких мастеров, как Хенкок, теряются на общем умиротворенно - расслабленном фоне.
Возможно, этот проект знаменовал некие новые тенденции в творчестве Уильямса. Но получить продолжение им уже было не суждено... © & (p) 1996 Ark 21
13 tks / 65 mins
(T.Williams - dr; Pat Metheny - g; Michael Brecker - ts; Herbie Hancock - p; Stanley Clarke - b; and others) Леонид АУСКЕРН